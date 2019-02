Adquirieron insumos para tratar pacientes diabetes: Se invirtieron $ 6 millones

Distribución

La provincia, a través del Ministerio de Salud, adquirió elementos e insumos para tratar a pacientes con diabetes por 6.437.982 pesos. También se licitó una torre de artroscopia para realizar cirugías no invasivas en el hospital San Martín, de Paraná.En el marco de la licitación pública N° 18/18, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud,. Asimismo, se compraron 50 envases de glucagón (hormona natural que facilita la conversión en el hígado de glucógeno a glucosa para liberar al torrente sanguíneo).Por otro lado mediante la licitación pública N° 16/18, el Programa de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascularpara auto determinación de glucemia, glucosa y cetonas (sustancias químicas que se acumulan cuando el cuerpo comienza a quemar grasa).pueda medir por sí mismo la glucosa capilar y la cetosis de manera fiable y sencilla., a través del Programa dependiente de la Coordinación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud.a referente del área, Pamela Vesco, aseguró: "Con esta adquisición ingresa la medición de cetonas en sangre capilar, algo importante porque, anteriormente, en los hospitales y en las urgencias se utilizaban las tiras reactivas para medir cetosis en orina y luego no se fabricó más".. En el caso de la primera licitación la inversión fue de 4.002.317 pesos, mientras que en la segunda orden el precio final alcanza los 2.435.665 pesos.En el marco del llamado a licitación pública 01/19, la cartera sanitaria realizó la apertura de sobres con las propuestas monetarias para la adquisición de una torre de artroscopia destinada al hospital San Martín de Paraná. Dicho aparato permite llevar a cabo operaciones en las articulaciones sin necesidad de hacer una cirugía abierta.En este caso se recibieron cotizaciones de dos oferentes: Stryker Corporation Sucursal Argentina y Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. El monto reservado del gasto alcanza los 2.671.200 pesos.En el acto estuvieron presentes la directora de Contrataciones, Mónica Keil; el director general de Administración, José Arrieta; el coordinador de Bioingeniería, José Giacopuzzi; el consultor en Administración y Gestión del hospital, Eduardo Grand; el jefe de la División Electrónica del nosocomio, Eduardo di Liscia, y oferentes.