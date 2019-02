Hasta el viernes reciben formularios para acceder a una beca de nivel secundario

Becas terciarias y universitarias

Valores

Gran cantidad de estudiantes y padres se acercan por estos días hasta Casa de Gobierno, donde se ubica la sede del Instituto Becario, a los fines de hacer entrega de los formularios y documentación correspondiente, para tener la posibilidad de ser becado en este Ciclo Lectivo 2019."Estamos recepcionando los formularios de becas del nivel secundario cuyo vencimiento para la entrega es este viernes 1º de marzo", confirmó ael jefe del área de Becas, Emiliano Cardozo.Y en ese sentido aclaró que "el trámite no es personal". "Sí se tiene que acercar la documentación para darle ingreso en Atención al público y se llevan una constancia de entrega de formulario", explicó al respecto.De acuerdo a lo que indicó Cardozo, el formulario es ingresado al sistema para su posterior evaluación, donde se determina si el estudiante cumple con las pautas que requiere el reglamento del programa donde desea competir."Si los alumnos se llevan materias, los instamos a que en estos días se pongan las pilas a estudiar para sacarlas porque si tienen la posibilidad de aprobar en los turnos en febrero o marzo, pueden presentar la aprobación de dicha materia y podrán competir por el beneficio", indicó.En la oportunidad, anunció que los beneficios comienzan a abonarse "en los meses de abril y mayo".El Instituto Becario, por estos días, también distribuye formularios nuevos para aquellos que no han tenido la oportunidad de acceder al mismo."En Paraná, desde hace varios días que se recorren diferentes barrios de la ciudad para aquellos que no pueden acercarse hasta el Instituto", comentó Cardozo.Los recorridos, con días y horarios, se informarán en la página web www.institutobecario.gov.ar y en la página de Facebook "Instituto Becario".En la oportunidad, aclaró que los formularios para becas de los niveles terciario y universitario se distribuirán a partir de marzo. "Porque todos los estudiantes que fueron becados en 2018, en esos niveles académicos, percibirán automáticamente el beneficio a partir de marzo y sin presentar el formulario", especificó."Terciarios y universitarios percibirán la beca desde marzo hasta el mes de junio porque esa beca corresponde al año 2018. Mientras tanto, desde marzo y hasta mayo, tendrán tiempo de completar el formulario. Y si la logran renovar, a partir de agosto, comienzan a cobrarla nuevamente", detalló.La beca secundaria ofrece un pago de 500 pesos; la terciaria de 1.200 pesos y la universitaria de 1.500 pesos. En tanto, si la carrera en estos niveles académicos es considerada prioritaria, la terciaria es de 1.500 y la universitaria de 2.000."Los valores están como terminaron en 2018. Se hacen los análisis presupuestarios y previsiones correspondientes para ver si hay anuncios al respecto.En el siguiente link , pueden consultarse cuáles son las carreras consideradas prioritarias.Los interesados en mayor información, pueden acercarse a la oficina Central del Instituto que se encuentra en Casa de Gobierno, en la oficina 6 de la planta baja. El horario de atención al público se extiende de 8 a 13. O través de las redes sociales, Facebook Instituto Becario.