Bahl: "Paraná es muy bonita y con gran potencialidad, hay que ordenarla"

Armado político

En diálogo con, describió el trabajo del cierre de listas: "La armamos, tomando mate y con mucha tranquilidad. Estoy muy conforme con la lista, cada una de las personas fue seleccionada en función de los objetivos que tenemos"."Con todos veníamos hablando, había muchísimas más personas, pero optamos por una lista de concejales, plural, donde hay profesionales, dirigentes barriales, personas con mucha experiencia en la administración pública, hay personas que están involucradas en instituciones deportivas, también alas hay vinculadas a la defensa de los derechos de los trabajadores. Armamos un equipo plural, con ganas de trabajar, con mucha energía", puso relevancia.En el mismo sentido, afirmó: "".Asimismo dijo que ", en lo que cada uno es prácticamente un experto".Respecto al "programa de acción" para la comuna, estimó:En tanto, mencionó que paralelamente "pensamos en la necesidad de trabajar en la optimización de los servicios, y por supuesto en la ejecución de las obras públicas que estamos planificando".Bahl explicó el porqué del armado de una lista propia para la intendencia de Paraná sin seguir los mismos lineamientos que se dieron en el acuerdo del peronismo a nivel provincial.Al respecto aseveró: ". Los paranaenses somos grandes para tomar las decisiones y llevar adelante los liderazgos. Para eso hemos formado un equipo y queríamos defender este equipo para llevar adelante la campaña y la gestión"."Vamos a llevar adelante la campaña con alegría y con gente propositiva, con mucha energía, eso hace que nos anime día a día, que nuestros objetivos puedan ser alcanzados sin lugar a duda", auguró.Puso relevancia en queUna de las cosas que más me alegra es que existan esas ocho listas. Yo voy a competir como una lista más, con los ocho precandidatos en igualdad de condiciones, cosa que no ocurrió en 2015, y generó resquemores y resentimientos. Luego de las PASO, vamos a hablar con cada uno de esos sectores, y los vamos a sumar. A todos los que están ahí, yo los conozco y con los mismos, tengo un excelente trato. Me alegra de que se hayan animado a participar y no tengo ninguna duda que después de las PASO, vamos a trabajar juntos".También aseveró queAl ser consultado respecto a la polémica por el servicio del transporte urbano de pasajeros en Paraná, Bahl opinó: "Creo que actualmente hay un servicio de colectivos más pensado desde las empresas que de las necesidades del vecino. Se puede trabajar en un servicio eficiente que abarate costos y que les de un servicio de calidad a los usuarios".En otro orden, afirmó: "El presupuesto participativo y la escucha activa serán fundamentales en nuestra gestión".