Cuando el reloj marcaba las 20.18, Luis D'Elía llegó en una camioneta a los tribunales de Comodoro Py para entregarse, luego de que quedara firme la orden de detención emitida por el Tribunal Oral Federal 6 para que el dirigente kirchnerista cumpla la condena por la toma de una comisaría en 2004.



Al llegar, D'Elía mantuvo un breve contacto con los periodistas, a quienes les repitió los problemas de salud que ya había mencionado en un video que difundió en las redes sociales, remarcando que no está en condiciones de ser alojado en una prisión común y que por eso había solicitado la domiciliaria.



"Yo tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón, el corazón al 70%, soy doblemente insulinodependiente, tomo 10 comprimidos por día y tengo que hacer dos horas de caminata", enumeró el líder piquetero.



Y en esa línea, sostuvo que una cárcel común en un caso como el suyo es una virtual "condena a muerte". "Me llevan a Ezeiza, es una condena a muerte. Macri me quiere ver muerto", lanzó.



Y luego arremetió contra la Justicia y el Gobierno: "A pesar de todo esto, la patota macrista de la Cámara Federal de Apelaciones apretó al Tribunal Oral Federal 6 y no tengo ni siquiera prisión domiciliaria". También le atribuyó una supuesta influencia de los Estados Unidos en la decisión de meterlo preso, debido a "todos los años de lucha por la integración latinoamericana al lado de Lula, Chávez, Evo, Néstor y Cristina".



En cuanto al episodio por el que fue condenado -la violenta toma de una comisaría en La Boca en 2004-, D'Elía defendió su accionar y afirmó: "Estoy acá porque encabecé una protesta hace 15 años para que detengan a un asesino, Juan Carlos Duarte, que vendía droga para la Comisaría 24".



En principio, D'Elía quedó alojado en la Alcaidia de Comodoro Py, ya que el TOF 6 ordenó al Servicio Penitenciario Federal que realice los estudios médicos de rigor antes de definir su traslado a Ezeiza o Marcos Paz.