"Ya tenemos una economía que empieza a ordenarse", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el país está "atravesando los coletazos de 2018" pero advirtió que "ya tenemos una economía que empieza a ordenarse".El Presidente pidió actuar "con honestidad, diciéndonos la verdad y no mintiéndole más a la gente diciéndole que las cosas pueden ser gratis, que al final las pagamos todos y mal"."En la Argentina estamos madurando, creciendo, entendiendo lo que nos pasó no el año pasado, sino los anteriores 15 años y los anteriores 30 años", dijo.Por otra parte, Macri dijo que "es increíble" el "nivel de atracción, de curiosidad, de afecto" que recibió por el país durante su viaje a India y Vietnam.Durante un acto que compartió con la gobernadora María Eugenia Vidal tras recorrer desde la localidad de Roque Pérez obras hídricas de la cuenca del Río Salado, el Presidente señaló que se trata de "un orgullo porque no son carteles y promesas", y que "no son anuncios" sino "una realidad".Además, consideró que mediante esa acción se va a poder "incorporar más de un millón de hectáreas a la producción y eso es trabajo", y aludió al impacto de la sequía como efecto del cambio climático.Al respecto, sostuvo que la sequía fue "uno de los tres golpes grandes que nos dio a nuestra economía como la falta de financiamiento para mercados emergentes y la crisis de los cuadernos"."Vidal y Macri el gato terminan las obras del Arroyo El Gato, es una cosa bastante particular", ironizó al comenzar su discurso el primer mandatario.A su vez, Vidal señaló que "esto es el resultado de un trabajo en equipo de Nación y Provincia, donde ya no es noticia si el Presidente y la gobernadora se miran en un acto o si se reúnen o si hablan por teléfono porque eso es lo que debería esperar cualquier bonaerense".Macri, durante su exposición dijo: "estas obras son futuro, las bases y los cimientos para construir el país que queremos sin negar las dificultados, como todavía tenemos los coletazos de 2018, pero tenemos una economía que empieza a ordenarse", aseguró Macri.El Presidente y la gobernadora, coincidieron que en las distintas etapas de obras del Salado, unos "200 mil habitantes no volverán a sufrir cuando llueva", por las inundaciones, y tampoco por la sequía, hechos producidos por el cambio climático.En ese contexto, indicó que la obra del Salado destinado a profundizar y ensanchar el cauce del Salado, "nos ayudará con momentos dramáticos de sequía" como la que se vivió el año pasado, destacó que "de haber tenido la obra terminada hubiésemos tenido el agua ahí con el canal finalizado", que permitirá conservar el agua, dado que "nos ayudará con momentos dramáticos de sequía".Macri, además, sostuvo que desde el inicio de su mandato se puso "como eje hacer las obras que mejorarán la calidad de vida de la gente" que les permitirá "progresar", y destacó que la obra que recorrió "es una realidad, con dos dragas trabajando durante 24 horas".