Política

Este jueves 28 de 9 a 12

Lunes 25 de Febrero de 2019

La Justicia va a los barrios: Recibirán consultas y denuncias en Paraná V

Será jueves 28 de 9 a 12 en la Escuela Héroes de Malvinas. "Muchos no se acercan hasta el Poder Judicial por miedo o temor, porque no se animan o no pueden llegar", indicó el juez el juez a Elonce TV.