Antes de ir a declarar, Cristina Kirchner denunció "persecución y ensañamiento"

La ex presidente Cristina Kirchner volverá este lunes a los tribunales federales de Comodoro Py. La espera el juez Claudio Bonadio, quien la citó para que se defienda por segunda vez en la causa iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.La visita de la ex mandataria al edificio judicial tendrá una particularidad: a diferencia de otras indagatorias anteriores, CFK deberá responder por ocho hechos que se desprenden de la causa principal.Antes de ir a los tribunales, la ex jefa de Estado volvió a arremeter contra el juez que instruye la investigación y con quien está enfrentada por su actuación en diferentes expedientes que la tienen como acusada, entre ellas la originada a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán donde pesa un pedido desafuero y detención.En una catarata de mensajes, insinuó que Bonadio eligió este día para la citación para evitar que la ex presidente viaje a Río Gallegos para homenajear a su difunto esposo, el también ex mandatario Néstor Kirchner, quien hoy cumpliría 69 años., aseguró Cristina Kirchner.CFK aseguró que las causas en su contra buscan ocultar los problemas económicos que tiene el país. "Los argentinos y argentinas ya no saben cómo hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado", completó.La indagatoria de este lunes será el debut judicial para un 2019 en el que la líder de Unidad Ciudadana enfrentará sus primeros juicios orales. El primero, por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, comenzará en mayo.En el plano político la expectativa está puesta sobre el camino que adoptará la ex mandataria, quien mantiene una intención de voto importante pese a las denuncias de corrupción en su contra y emerge como la principal rival de Mauricio Macri, quien ya adelantó que irá por la reelección.Hoy habrá un operativo especial de seguridad. En el cuarto piso del edificio, donde esta el juzgado de Bonadio, no se permitirá el acceso a los curiosos y la ex mandataria llegará por Letonia, la calle posterior a Comodoro Py, e ingresará por una de las puertas laterales del edificio.La citación forma parte de una nueva tanda de 101 indagatorias que comenzaron la semana pasada y se extenderán hasta el 11 de marzo. También fueron citados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y muchos empresarios. Entre ellos, Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, Aldo Roggio, José Cartellone, Carlos Wagner y Juan Chediack. Todos ya están procesados en el expediente.