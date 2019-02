Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner debe declarar este lunes ante Bonadío

La ex presidenta Cristina Kirchner está citada a declarar este lunes en los tribunales de Comodoro Py ante el juez federal Claudio Bonadio por el llamado "caso de los cuadernos".



Será indagada por ocho causas diferentes pero que se desprenden de una investigación troncal vinculada a la trama de sobornos en la contratación de obra pública durante los gobiernos del Frente para la Victoria.



La ocho indagatorias consecutivas comenzarán a las 10, aunque se prevé que la senadora del Frente para la Victoria no contestará las preguntas del juez y se limitará a escuchar las imputaciones en su contra y presentar escritos para esgrimir su defensa.



Se espera que la visita de la ex jefa de Estado a Comodoro Py se dé en medio de un férreo operativo policial, que comprenderá el blindaje del cuarto piso, donde se sitúa el juzgado 11 que encabeza Bonadio.



La instrucción de Cristina Kirchner a la militancia de su fuerza política es que esta vez no concurra a acompañarla en las inmediaciones del tribunal.



Siete de los ocho expedientes se vinculan directamente con la "causa de los cuadernos", y el restante responde a supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno kirchnerista.



Uno de los expedientes investiga la presunta utilización de aviones presidenciales durante los años del kirchnerismo para transportar muebles y diarios entre Buenos Aires y Santa Cruz.



Además, la líder de Unidad Ciudadana será indagada por la concesión de obras viales; los subsidios a ferrocarriles y colectivos; corredores viales; y por los documentos históricos decomisados en los allanamientos en sus propiedades de Río Gallegos y El Calafate.



Será la tercera vez que la ex presidenta se presente en Comodoro Py en el marco del "caso de los cuadernos" que lleva adelante Bonadio, quien lleva citadas a 100 personas más por esta causa.



La primera vez que Cristina Kirchner pisó Comodoro Py por esta causa tuvo lugar el 13 de agosto del año pasado, mientras que la segunda citación fue el el 3 de septiembre.



La ex mandataria está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que operaba alrededor de la obra pública durante los tres mandatos del gobierno kirchnerista.



Además de la líder de Unidad Ciudadana, para este lunes está citados el empresario de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, quien se encuentra privado de su libertad desde el 1 de agosto del año pasado.