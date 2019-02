Curvale presentó su precandidatura: "Queremos una Paraná que merezca ser vivida"

El precandidato a intendente de Paraná por Cambiemos, Gustavo Curvale, presentó a la corredora inmobiliaria Paula Armándola como precandidata a viceintendenta.



"Nos gusta pensar que Paraná Moderna ya tiene fórmula, tiene dos nombres que van a empezar a hablar de la planificación responsable y sustentable, pero también de una Paraná que le de oportunidades a sus vecinos, que mejore la cuestión edilicia, pero que mejore también la calidad de vida de la gente".



En el mismo sentido afirmó a Elonce TV: "A veces cuando se piensa en las obras, no se piensa en la gente que vive en las obras. Queremos una Paraná que durante mucho tiempo, merezca ser vivida, no con promesas, con acciones concretas".



"El Estado tiene que cumplir de manera razonable con los servicios públicos; los pozos, la basura y los pastos, no se debaten, se tapan y se juntan. Con los vecinos queremos debatir es de qué manera ponemos tecnología hacia el futuro, de qué manera ponemos microemprendimientos hacia el futuro, de qué manera hacemos un turismo desarrollado de manera en serio, de qué manera le ofrece a los paranaenses más oportunidades", destacó.



El precandidato dijo respecto de la precandidatura Curvale ? Armándola que "no sabemos que otra lista va a llegar, bienvenido sea todo aquél que quiera participar. Pediría los candidatos que esta sea una elección interna, donde debatamos con altura, donde descartemos los codazos, porque la sociedad está cansada de la política como guerra, esperan que los políticos traigamos soluciones. No importa quién se presente, sino que se presente con ideas, sino que espere a la próxima, hasta juntarlas".



Por su parte, Armándola aseveró: "La planificación sustentable solo sucede si es política de Estado. Veo esta oportunidad como una oportunidad para la ciudad, para tener dentro de las plataformas electorales, la por puesta de desarrollo sustentable, que es algo que ya venimos trabajando de modo participativo hace un par de años. Tenemos propuestas concretas de acción. Necesitamos un desarrollo que tenga en cuenta la economía, que de trabajo, pero también necesitamos pensar en lo social, en lo ambiental. El hecho de pensar solamente en la economía, nos ha demostrado que nos ve mal, generamos lugares inseguros, generamos costos en mantenimiento y en obras mal hechas, generamos focos de insalubridad, basurales".



Al respecto acotó que su participación en esta lista buscará "el nuevo paradigma de la sustentabilidad, que sea trabajando en sustentabilidad, en las ordenanzas como se debe establecer en usos de suelo, pero también alineando todas las acciones del corto plazo para solucionar los problemas cotidianos del día a día. La propuesta es cambiemos lo que estamos haciendo, para tener una Paraná mejor y que la hagamos juntos". Elonce.com.