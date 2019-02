La Justicia Federal ordenó este viernes la inmediata detención del dirigente piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D'Elía por la sentencia condenatoria que tiene en su contra por la toma de una comisaría.La decisión fue tomada por los jueces integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, informaron fuentes judiciales a este medio.El tribunal resolvió rechazar por "improcedente" una nueva presentación formulada por la defensa de Luis Ángel D'Elía contra la condena dictada a su respecto de 3 años y 9 meses de prisión por instigación a cometer delitos, en violación del artículo 209 del Código Penal.Se trata de los hechos ocurridos en el año 2004 en la denominada "toma" de la comisaría 24Q del barrio de La Boca.Con esa decisión, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, para que se cumpla de inmediato la pena impuesta, por lo que el dirigente con domicilio en la localidad bonaerense de Laferrere volverá a la cárcel.La orden de detención llegó sólo 24 horas después de que el dirigente advirtiera que los jueces y fiscales que investigaron a exfuncionarios del kirchnerismo por corrupción "van a ir a la cárcel", al considerar que "se prestaron a meter presos a los compañeros".D'Elía había afirmado que para ellos no se tenga "ni piedad" si el Frente para la Victoria vuelve al poder con Cristina Kirchner a la cabeza, tras una eventual victoria de la senadora en las elecciones de este año."Son ellos los que van a ir a la cárcel", aseguró D´Elía durante su editorial en radio AM 740, donde además dijo que "entre la represión de ayer en el Congreso [en referencia a los incidentes registrados durante el Cuadernazo]y el dólar alto, se va a armar un quilombo terrible"."Que empiecen a correr estos muchachos", sostuvo y, sobre la Justicia, dijo: "Para los que se prestaron a meter presos a los compañeros, ni piedad. Esos van a ir a la cárcel".Las declaraciones del dirigente surgieron luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocó la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone."Hay que poner en disponibilidad a toda la Justicia, empezando por la Justicia Federal. A revisar todos los pliegos", señaló y acusó a "esos que privan ilegítimamente de la libertad a los compañeros, con causas truchas, con pruebas truchas, con testigos truchos".