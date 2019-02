Adán Bahl confirmó su precandidatura a la intendencia de Paraná con lista propia

Compañera de fórmula

Sobre Andrea Zoff

El vicegobernador, Adán Bahl, expresó su decisión de gobernar Paraná: "Como paranaense y como dirigente siento un enorme compromiso con la ciudad. Paraná está sumida en una crisis y un desorden que afecta la vida cotidiana de todos. Esto no tiene por qué ser así, vamos a demostrar que se puede gobernar bien y vivir mejor", afirmó Bahl."Tomé la decisión de competir en las PASO en Paraná, dentro de mi partido, con una lista propia. Esta decisión tiene que ver con mis convicciones, siempre creí -y así lo expresé en el 2015-, que Paraná necesita la participación de todos los compañeros", dijo Bahl."Hay muchos precandidatos por el PJ en Paraná y yo voy a ser uno más, me pongo a consideración de los paranaenses en las mismas condiciones que todos los compañeros militantes que quieren competir en las primarias", sostuvo el vicegobernador.Por último Bahl afirmó: "Como paranaense y como dirigente siento un enorme compromiso con la ciudad. Paraná está sumida en una crisis y un desorden que afecta la vida cotidiana de todos. Esto no tiene por qué ser así, vamos a demostrar que se puede gobernar bien y vivir mejor. Tenemos todo lo que hace falta. Podemos hacerlo", concluyó.El precandidato a Intendente de Paraná por la Lista 151, Adán Bahl, confirmó hoy que su compañera de fórmula será la contadora Zoff: "Andrea me acompaña hace más de 14 años y ha sido un pilar fundamental en distintos equipos de trabajo, con responsabilidades de gobierno. Ante los conflictos y adversidades que la cotidianeidad presenta, ha sabido salir adelante con profesionalismo y dedicación al trabajo" indicó Bahl al formalizar el binomio con el que competirá en las PASO."Andrea ha demostrado competencias y cualidades necesarias para la transformación del municipio y de la ciudad que queremos lograr. Llevó adelante el proceso de modernización del Senado Entrerriano y lo hará en el ámbito legislativo municipal, donde también antepondrá sus valores y compromisos para impulsar las necesidades de las mujeres en políticas públicas" sostuvo Bahl.Andrea Zoff es Contadora Publica Nacional, nació y vivió siempre en Paraná. Es madre de dos hijos. En el 2005 ingresó al Servicio Administrativo Contable de Obras y Servicios Públicos, fue designada -en año 2008- como Directora General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno y Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, en el 2012 fue Subsecretaria de la Administración del Ministerio de Gobierno y Justicia y en el año 2015 fue designada Secretaria Coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores.