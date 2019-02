Dirigentes sindicales allegados al peronismo apoyaron la candidatura de Varisco

Dirigentes sindicales del peronismo paranaense, Omar Duero de ATSA, José Mariani de SEDAPPER y Mario Claria, mantuvieron un encuentro con el intendente Sergio Varisco, donde le expresaron su voluntad de acompañarlo en la campaña proselitista en la que disputará un nuevo mandato municipal.



Los dirigentes, dijeron entender que "Varisco es la única opción en la que responsabilidad, seriedad y experiencia de gestión se mancomunan para que la ciudad no decaiga ni frene lo vasto y bueno que esta gestión de gobierno comunal está llevando a cabo".



"Los dirigentes no se improvisan. Nosotros, como responsables gremiales, lo tenemos claro. Para una buena gestión hace falta experiencia, es necesario exhibir logros y manejar aperturas políticas necesarias para la convivencia democrática", manifestaron.



"Hoy en Paraná esas condiciones están encarnadas por Sergio Varisco, por eso lo acompañamos y respaldamos, porque en política hay que mostrar valores y no andar experimentando con improvisaciones ni con comités de aplaudidores", advirtieron, según se informó a través de un comunicado.



El acercamiento de Omar Duerto, José Mariani y Mario Claria, se produjo a través del Frente Radical Independiente que conduce Roberto Sabbioni.