FMI con la CGT: "Los gremios están preocupados por la situación económica"

El jefe de la misión del FMI que visita Argentina, el economista italiano Roberto Cardarelli, se reunió con los líderes de la CGT en la sede de la Uocra para escuchar los reclamos del sector trabajador sobre el rumbo económico del país.Según pudo averiguar ámbito.com, los sindicalistas expusieron un crítico diagnóstico y un panorama sombrío sobre el futuro de la economía doméstica. Además del anfitrión y jefe de la diplomacia internacional de la entidad, Gerardo Martínez, en el encuentro también estuvieron presentes Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales actuales de la central obrera; Julio Piumato (Judiciales) Roberto Fernández (UTA); Andrés Rodríguez (UPCN) y Sebastián Maturano (Fraternidad).Al término del cónclave, Cardarelli fue abordado por una guardia periodística apostada en el edifico del gremio de la construcción.Periodistas: ¿Se reúnen con dirigentes y economistas de la oposición porque prevén que el macrismo puede no ganar las elecciones?Roberto Cardarelli: No, es para escuchar todas las opiniones. Queremos escuchar el más grande número de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas. Siempre lo hacemos, es normal.P.: ¿Encontraron preocupación en los gremios?R.C.: Sí, claro. Están preocupados por la situación económica, todos lo estamos. Nosotros creemos que va la situación a estar mejor en 2019, pero claro que siempre hay riesgos.Carderelli aseguró que la Argentina verá una "recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año" y ventiló algunos de los temas conversados con los popes sindicales. "Hablamos de la economía real, reformas estructurales, cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental", dijo.El sector gremial planteó a los funcionarios del FMI la necesidad de que durante el próximo gobierno se revise el acuerdo con el organismo, y pusieron énfasis en el impacto que genera en la sociedad el aumento de tarifas, la inflación y la reducción del poder adquisitivo del salario.Los sindicalistas de la CGT estimaron que pueden sucederse "reacciones sindicales y producirse medidas de fuerza", añadieron las fuentes.Asimismo, señalaron que las recomendaciones que le dio el FMI al Gobierno "no produjeron resultados positivos" en cuanto a la recuperación del salario, la actividad económica y el crecimiento.En ese sentido, los sindicalistas platearon "la necesidad de contener y pesificar" las tarifas de servicios públicos.Este encuentro se enmarca en las reuniones de tinte "político" que los enviados del FMI mantienen con referentes políticos y sindicales, aprovechando su paso por nuestro país. Ya se sentaron con Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Axel Kicillof, entre otros.La presencia de los miembros del organismo de crédito internacional apunta a elevar un informe al directorio del organismo, que deberá desembolsar el mes próximo u$s 10.800 millones que forman parte del acuerdo.