Mortalidad materno-infantil: Entre Ríos presenta índices históricos más bajos

Disminuyeron notablemente los indicadores de mortalidad materna e infantil a partir de las estrategias llevadas adelante por el Ministerio de Salud de Entre Ríos en materia de reordenamiento de la capacidad resolutiva de cada efector, así como el acceso de equipos sanitarios a capacitaciones.



Progresivamente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ha desarrollado acciones para fortalecer el sistema sanitario de forma tal de reducir indicadores de hechos vitales. En ese sentido, de acuerdo al último reporte emitido por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) de la Nación, y según la información correspondiente a 2017, disminuyeron notablemente la mortalidad materna e infantil en la provincia.



Según un informe elaborado por la Sala de Situación de la cartera sanitaria, en base a los datos de la DEIS, la mortalidad en menores de 1 año ha disminuido en un 66,3 por ciento a lo largo de 27 años. Es decir, de 24,3 fallecidos por mil nacidos vivos en 1990, se pasó a 8,2 en 2017, observándose la tasa de mortalidad más baja de la historia. Teniendo en cuenta los indicadores a nivel nacional de 9,3 por mil nacidos vivos, Entre Ríos se encuentra por debajo de la media.



En tanto, la tasa de mortalidad materna en la provincia en 2017 fue de 1,4 por diez mil nacidos vivos, lo cual sitúa a Entre Ríos por debajo de la media nacional de 2,9. En ese mismo año, se registraron tres muertes, reduciendo alrededor del 50 por ciento la mortalidad materna en la provincia.



Esos datos, auspiciosos y no menores, reflejan un rumbo adoptado por la cartera sanitaria provincial en el recupero de su rectoría a partir de la adopción de medidas claves. Los resultados perinatales logrados en términos de reducción de muerte materno, infantil y perinatal en la provincia se deben a los esfuerzos sostenidos en el tiempo por los equipos, organizando los servicios y definiendo la complejidad de cada efector, así como participando de instancias de sensibilización y capacitación perinatal junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



En este sentido, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, indicó: "Las políticas integrales llevadas adelante se pautaron en función de metas sanitaras logradas por la racionalización de recursos y efectividad teniendo en cuenta los indicadores más sensibles. Las estrategias son muchas y sostenidas en el tiempo, como la institucionalización de la Regionalización Perinatal, las capacitaciones a los equipos de salud, la designación de coordinadores perinatales en las cabeceras de Región, y la evaluación constante de datos".



"Compartimos una información que nos ha provisto la DEIS a nivel nacional respecto a la baja de los indicadores de mortalidad materna e infantil en Entre Ríos, ubicándonos por debajo de la media nacional", aseguró Velázquez, al tiempo que agregó: "Esto significa un compromiso que volvemos a redoblar en función de seguir profundizando el trabajo con la regionalización perinatal intersectorialmente con otras áreas del gobierno provincial entendiendo a la salud como un derecho humano básico en el abordaje del proceso de salud ? enfermedad". Ordenamiento y complejidad de las maternidades En este contexto, una de las acciones sobresalientes que tomó forma después de un arduo trabajo de auditoría y evaluación de procesos, y que empezó a formarse en 2014, fue la Regionalización Perinatal, la cual otorgó un marco legal a los conceptos y prácticas perinatales en la salud pública. A partir de la Resolución N° 3397 del 2017, se dio lugar a este documento que organiza a las maternidades en establecimientos seguros y centrados en la familia para alcanzar el parto humanizado.



De esta manera, se readecuaron las áreas intervinientes en pos de concretar el trabajo en red a nivel provincial considerando distintas dificultades y dando impulso a la noción del derecho a la salud perinatal, que implica que los servicios deben garantizar las denominadas Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE). Esto implica sostener el componente médico de la atención que comprende desde procedimientos obstétricos hasta tratamientos, asistencia neonatal inmediata, y transfusiones de sangre, entre otros.



En 2010 había 45 hospitales en los que se hacían partos, mientras que actualmente están reconocidas 11 maternidades públicas que concentran más del 90 por ciento de los nacimientos, y cumplen con las medidas y condiciones de seguridad.



El reordenamiento del sector sanitario, no solamente se basó en las capacidades y complejidades de los efectores, sino también en dotar de equipamiento, insumos e infraestructura a los establecimientos divididos en niveles, bajo la firme impronta de que todas las mujeres necesitan acceso al control prenatal durante la gestación, a la atención especializada en el parto, y a la contención y apoyo en las primeras semanas de puerperio. Mortalidad infantil y materna, en números Las mejoras que pueden observarse al analizar retrospectivamente los indicadores de mortalidad perinatal en Entre Ríos no pueden aislarse del camino iniciado en la provincia al asumir la responsabilidad de producir un cambio en el modelo de organización y atención de la salud materna e infantil.



Según un informe elaborado por la Sala de Situación de la cartera sanitaria, en base a los datos de la DEIS, dos de cada tres muertes infantiles, ocurren en el período neonatal (durante el primer mes de vida).



La mayoría de los fallecimientos neonatales se deben a partos prematuros, asfixias durante el parto e infecciones. Entre estos factores se encuentran la socio-sanitarios, el estado inmunológico, el acceso a una atención adecuada y la capacidad de los cuidadores del niño de detectar cuando tiene un problema potencialmente grave.



Según los datos de la DEIS, más de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años se deben a enfermedades prevenibles y tratables mediante intervenciones simples, oportunas y eficaces. Asimismo, para evitar estas muertes, son fundamentales un parto seguro y cuidados neonatales esenciales.



Por otra parte, cada año mueren aproximadamente nueve mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto en Entre Ríos desde 2000. El mayor riesgo corresponde a las adolescentes menores de 15 años. En este sentido, y como estrategia sanitaria priorizada, el Ministerio de Salud avanza en una guía conceptual y operativa como herramienta de consulta y aplicación en hospitales y centros de salud para el abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional del embarazo en niñas y adolescentes en esa franja etárea.



La mayoría de las complicaciones aparecen durante la gestación y, en gran medida, son prevenibles y tratables. El 75 por ciento de las muertes maternas son causadas por: hemorragias graves; infecciones; hipertensión gestacional; enfermedades crónicas; y abortos riesgosos. En este último punto, cabe destacar que la provincia, mediante Resolución 2883 y 3616 actualizó en 2017 el Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), adhiriendo al Protocolo Nacional que respeta el Código Penal Art. 86, Inc. 1 y 2; el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación, y las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial.



Para consultar por los datos de la DEIS, cabe citar que la información es pública y se puede acceder a través del siguiente link:http://www.deis.msal.gov.ar/