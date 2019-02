Diputadas de distintos bloques reclamaron por más mujeres en el Poder Judicial

Asimismo, advirtieron sobre la importancia de hacer cumplir este año la Ley de Paridad a la hora de la confección de listas.



Durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, la radical Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia y Mujer, leyó un documento redactado por un conjunto de legisladoras, bajo el título "Más Mujeres, Mejor Justicia". En el mismo, resaltan la preocupación por "las estadísticas que señalan una muy baja presencia de mujeres en altos cargos dentro del Poder Judicial".



En esa declaración se solicita un "mayor compromiso político con acciones tendientes a disminuir la brecha de género actualmente existente", y se remarca que solo un tercio de las mujeres ocupan los cargos de magistrados. "Esta tendencia no se revirtió en los últimos 20 años y, de continuar así, este déficit perdurará (según datos de la Oficina de la Mujer, CSJ)", dijo Martínez.



Para las diputadas, el concurso para cubrir una vacante de juez en la CNE "es una demostración de la persistente discriminación que afecta a las mujeres". Además, recordaron que Lázzaro "obtuvo el primer lugar en el orden de mérito en la terna que se elevó en mayo de 2018 al Poder Ejecutivo" y destacaron su "formación académica y técnica profesional" así como su "amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de la Nación y una vasta experiencia en temas electorales".



También apuntaron en el documento que la CNE "nunca ha sido integrada por una mujer" como ocurre "en algunas cámaras federales y tribunales provinciales". "Su designación resultaría altamente significativa para subsanar el grave problema de la desigualdad estructural que hoy posee la justicia argentina", consideraron y abogaron por dar un paso hacia un "sistema judicial más democrático, plural, diverso y equitativo".



A su turno, la diputada Carla Carrizo (Evolución), organizadora de la actividad, enfatizó que en este reclamo "no hay partidos, hay razones". Y dijo que el caso de Lázzaro, a quien afirmó "le sobran méritos", es un "caso testigo porque nos sirve para plantear la necesidad de más mujeres en el Poder Judicial. No nos conformamos con la paridad en cargos legislativos".



Por su parte, la massista Carla Pitiot ponderó que las mujeres "seguimos trabajando de manera transversal" y aseguró que "la lucha por la igualdad se logra si las mujeres podemos alcanzar cargos de decisión". Además, remarcó que este cargo vacante es de importancia por las "decisiones vinculadas con el cumplimiento de la paridad en las listas electorales".



Desde la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco expresó: "Estamos totalmente acompañando esto porque creemos que la paridad no es solo para el Poder Legislativo, es para todos los niveles. Evidentemente lo que no hay es decisión e interés".



En tanto, la parlamentaria del Mercosur María Luisa Storani calificó como una "gesta" el estar "tan unidas en un reclamo que lleva tanto tiempo"; mientras que Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, señaló que "parece absurdo que en 40 años de democracia vengamos a reivindicar la igualdad".



También presente el acto estuvo la exlegisladora Marcela Durrieu, quien instó a pasar "por encima de las diferencias políticas", y prometió que este año "vamos a hacer cumplir" la Ley de Paridad y "vamos a impugnar todo lo que haya que impugnar".



Estuvieron presentes además las diputadas Lorena Matzen, Claudia Najul, Josefina Mendoza, Gabriela Burgos, Karina Banfi, Roxana Reyes (UCR); Graciela Ocaña (Pro); Teresita Villavicencio (Evolución); y Mirta Tundis (FR). Y enviaron sus adhesiones la diputada Victoria Donda (Somos); la senadora Norma Durango (Justicialista), presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer; y la exlegisladora Margarita Stolbizer.



Parlamentario.com.