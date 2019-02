Jubilados: Oposición pide prorrogar reintegro del IVA a compras con débito

Luego que desde el Gobierno se confirmara que los jubilados y beneficiarios de asignaciones dejarán de recibir la devolución del 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las compras hechas con tarjetas de débito, ayer, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja (FPV - PJ), presentó un proyecto de ley para prorrogar la vigencia del reintegro al IVA para jubilados.Sumado a esto, según consignó Télam, el proyecto del sanjuanino propone elevar el reintegro del 15 al 18 por ciento, y que el tope mensual pase de $ 300 a $ 900, además de una actualización trimestral de los montos.La iniciativa, que fue avalada por el bloque kirchnerista, propone que todas estas modificaciones se hagan a partir de la variación de la canasta básica de alimentos. La Ley 27.253 está prevista desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.De esta forma, antes de que arranque el período de sesiones ordinarias y en medio de un año electoral, la oposición ya pone en agenda los temas económicos, tal como había hecho al anunciar el envío de un proyecto para ponerle un freno al tarifazo. Todo esto va a contramano de lo que intentará el Gobierno, que pondrá el foco en cuestiones judiciales y de seguridad."La decisión del Poder Ejecutivo, de no prorrogar la devolución del IVA del 15% a jubilados por compras con tarjeta de débito afecta, no sólo a jubilados, sino que abarca a pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, receptores de pensiones no contributivas, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de becas Progresar", dijo el ex gobernador sanjuanino.Para Gioja, "esta medida abarca a más de nueve millones de personas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, hombres, mujeres, niños y abuelos que siguen recibiendo el maltrato del Poder Ejecutivo Nacional".Entre los diputados que acompañan con su firma el proyecto de ley se encuentran Adrian Grana, Daniel Filmus, Silvina Frana, Daniela Castro, María Emilia Soria, Walter Santillan, Alberto Ciampini, Guillermo Carmona, Eduardo de Pedro, Darío Martínez, Roberto Salvarezza y Walter Correa.