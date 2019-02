Tierra del Fuego adelanta elecciones: Cuáles son las 14 provincias que desdoblan

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, aseguró hoy que su provincia elegirá gobernador durante el mes de junio, aunque aún no confirmó la fecha exacta.

De esta forma, se convierte en la decimocuarta provincia que votará de forma separada a las elecciones nacionales, que serán el 11 de agosto (PASO) y 27 de octubre (generales).



Bertone explicó que aún no fijó la fecha exacta debido a que está negociando con los tres intendentes de la provincia, los de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, para que coincidan las elecciones provinciales con las municipales.

La fecha límite para que llame a elecciones es el 17 de marzo, según la legislación provincial, por lo que aún tiene tiempo para la confirmación.



"Los fueguinos van a votar en la fecha que normalmente se vota en Tierra del Fuego, que es en el mes de junio", explicó Bertone, según consigna Télam.

En las elecciones provinciales, Tierra del Fuego elegirá gobernador y vicegobernador, 15 legisladores, tres intendentes y 19 concejales. En las nacionales, además de elegir presidente, designará tres diputados y tres senadores.



De esta forma queda el calendario electoral para las provincias que adelantarán sus elecciones:



Chaco, Tierra del Fuego y Tucumán: aún no confirmaron la fecha.



Chubut: PASO el 7 de abril y generales el 9 de junio.



Córdoba: generales el 12 de mayo.



Entre Ríos: PASO el 14 de abril y generales el 9 de junio.



La Pampa: PASO fueron el 17 de febrero y generales el 19 de mayo.



Mendoza: PASO el 9 de junio y generales el 29 de septiembre.



Misiones: generales el 2 de junio.



Neuquén: generales el 10 de marzo.



Río Negro: generales el 7 de abril.



San Juan: PASO el 31 de marzo y generales el 2 de junio.



San Luis: primarias el 28 de abril y generales el 16 de junio.



Santa Fe: PASO el 28 de abril y generales el 16 de junio.