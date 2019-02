Evalúan la suspensión del empleado que atacó a director de unidad municipal

Policiales Director de Unidad Municipal fue hospitalizado tras ser agredido por empleado

Un empleado administrativo de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná agredió al director de la repartición, Osvaldo Guidone, quien debió ser atendido en el hospital San Martín. Guidone discutió con un empleado que le estaría haciendo un reclamo, aparentemente, por haberle pasado una falta sin justificar a su hermana. Esto habría originado la pelea, que terminó con el jefe lesionado.En la oportunidad, Rolandelli adelantó que, de oficio, se inició un sumario al trabajador que atacó a su jefe. "La ordenanza 8082 nos habilita a iniciar un sumario administrativo de oficio debido a la gravedad del hecho inusitado por parte de este empleado municipal", indicó.Punto aparte, comentó que "Varisco evaluará la continuidad de Guidone" al frente de la Unidad Municipal Nº2", ya que según estimó: "No creo que esté en condiciones de volver a ese lugar".El funcionario municipal sufrió "desprendimiento de oreja y prácticamente, no escucha". "Él es un empleado político, no es de carrera. Y estaba a cargo de la Unidad 2", acotó al respecto.