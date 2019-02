El Ventilador: Algunas opiniones sobre los candidatos en las elecciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Estando los entrerrianos camino a las PASO, Primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 14 de abril y las generales del 9 de junio... ¿Qué factores nos motivan a elegir entre uno y otro partido, entre tal o cual candidato? ¿Votamos a determinada lista porque seguimos una conducta o nuestra decisión está atada a la circunstancia que atraviesa el país en ese momento? ¿Le damos nuestro voto de confianza a quien nos cae más simpático o analizamos qué intereses y objetivos persigue cada uno de los aspirantes?-"La gente está desilusionada con todos los políticos. Puro chamuyo y después nada".-"Hace muchos años que trabajo en la administración pública. Espero que los que ganen las elecciones no se dediquen a despedir personal laburante para poder traer a su gente. Siempre terminan despidiendo gente. Es una vergüenza ver eso y no poder hacer nada. Tanto peronistas como radicales".-"¿Por qué no hablan de los partidos que vienen trabajando para cambiar esto? Sería una gran mejora que se vayan los de siempre".-"Una cara nueva y que está ganando importancia es José Luis Espert del partido "Despertar". Si gana otro (que son casi todos lo mismo) la única salida es Ezeiza".-"No hay propuestas ¿por qué? La gente ya no cree en los políticos porque ellos ganan y no tapan ni los pozos de las calles".-"Gustavo Curvale sería el candidato a presidente municipal".-"Son siempre los mismos políticos ¿Las viviendas que iban a hacer en Paraná ciudad donde están? Tenemos un intendente procesado ¿cómo puede dirigir nuestro destino? ¿Urribarri se asocia con Bordet para no ir preso? El único que puede ser algo es Bahl".-"Deberían invitar a todos los candidatos. La Confederación Vecinalista Entre Ríos es la opción para 2019".-"Las mismas caritas de siempre. Mafiosos, delincuentes".-"La verdad que oficialmente somos la tercera fuerza en Entre Ríos... La Confederación Vecinalista Entre Ríos viene en subida. Lejos de ellos, cerca de los vecinos".-"Acuérdense las PASO anteriores. El PJ ganó y después no lo votaron. Todos esos peronistas votaron a Varisco. No votaron a Blanca Osuna, votaron a Varisco".-"Pienso votar a Confederación Vecinalista. Me gusta la candidata Graciela Brafa".-¡El Vecinalismo es la opción para el 2019. La Confederación Vecinalista Entre Ríos. Único Partido Vecinalista de la Provincial de Entre Ríos".-"Ya que se habla de elecciones, habría que cambiar el sistema. Primero, que cada postulante para cualquier cargo deba presentar un curriculum como cualquier persona que busca trabajo. Segundo, el que prometa lo que va a hacer debe firmar un documento haciéndose cargo de lo que promete con avales personales. Y por último, que no se jure ni por Dios ni por la Patria, porque ninguno de los dos los juzgará, sino que responderá con los bienes personales sin ir a la cárcel".-"Sibulofsky es el único que camina los barrios. Me parece lo más serio".-"Yo apoyo a Graciela Brafa y Enrique Warle. A Paraná le hacen falta vecinos honestos, de trabajo, de bien. Sin políticos mal intencionados. Ojalá lleguen".-"Creo que la alianza con Cristina, a Bordet le restó votos".-"La ciudad está muy sucia con Los pasacalles y pegatinas de los políticos. Lamentable".-"Nadie habla si hay tendencia a corte de boleta. La campaña anterior se militó por el corte de boleta".-"Propongo que conozcan las propuestas del partido para la República. Sánchez intendente, diferente a todo lo ya conocido".-"Una candidata nueva en San Benito por el PJ es Mariana Luján junto a la agrupación Todos por San Benito. Es un grupo de vecinos cansados de la inoperancia por parte del municipio, estaría bueno darle oportunidad a gente nueva y no a viejas políticas que estuvieron y no hicieron nada".-"Creo que si se le da más tiempo al intendente Varisco y la salud lo acompaña, va a transformar a la ciudad positivamente".-"¿Qué concejal viaja en colectivo? ¿Zuiani? ¿Gainza? ¿Díaz? ¿Cuándo viajaron en colectivo en un horario pico?".-"Tenemos un gobernador de lujo, pero es una lástima que lo lleve a los Urribarri".