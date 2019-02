Definición de candidaturas: Quiénes son los aspirantes, camino a las PASO

"Las PASO desalientan la participación en los partidos políticos"

Carlos Matteoda, periodista

"En Paraná un 37% de la población está indecisa respecto a quién votar"

Jorge Riani, periodista

"La gente está preocupada por la cuestión cotidiana y todavía no ve tan cerca las elecciones"

Simón Volcoff, periodista de LT 14

"Hay gente a la que no le interesa que la llenen de pancartas y de avisos"

La periodista Alejandra Rettore

"En la medida en que nos vamos a acercando a las elecciones, todo se vuelve mucho más `instagramero`"

Analía Varela es Consultora

"Hay mucha gente que está expectante porque sabe que en 2015 se le cambió la vida"

Mariano Kohan, panelista

"A la gente no le importa absolutamente nada de la política hoy"

Alejandro Abero, locutor

"Estaría bárbaro pensar que mi voto va a definir muchas cosas, pero no pasa"

La periodista Ana Tepsich

"Se percibe ya clima electoral, hay un clima fuerte de debate político"

La periodista Luz Alcain

"Más del 72 % del padrón fue a votar en las últimas elecciones"

El periodista Sebastián Gálligo

Como nos enseñan desde la escuela primaria, el voto es la base de nuestro sistema democrático. Es la decisión más importante que tomamos en conjunto como ciudadanos y de ella depende quienes serán nuestros representantes, administraran los recursos y dispondrán las políticas pensando en el interés de la mayoría.Podemos decir entonces que votar es mucho más que depositar un sobre en una urna ya que en ese acto breve y en soledad dentro del cuarto oscuro, sintetizamos nuestras preferencias, nuestros miedos y también nuestras esperanzas.Estando los entrerrianos camino a las PASO, Primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 14 de abril y las generales del 9 de junio...Mientras tanto en Entre Ríos, y si bien la mayoría de los armados de las listas con las candidaturas a gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales sigue en la cocina de cada frente o partido político, algunos de los nombres que trascendieron nos permiten aventurar que varios son los que pretenden continuar en un cargo o banca, a la par que otros ? los menos ? se lanzan a la aventura de conquistar el electorado por primera vez., señaló que "estamos a tres días de que venza el plazo para presentar las listas para las elecciones. Si bien hay mucha incertidumbre, hubo otras elecciones en las que hubo más. Para legisladores hubo casos en donde la lista se anunció por Facebook el mismo día que se cerraba la inscripción. Lo que pasa ahora es que unos días antes hubo algunas circunstancias que modificaron el esquema general."."Hay un sistema en las PASO que desalienta la participación en los partidos políticos. Esto pasa porqueYo creo que las PASO no han servido", opinó.Asimismo, dijo que "ahora todos creen que van a pegar a la lista oficial que encabeza Bordet y en realidad él no lo dijo, lo dio a entender más o menos. Ese fue un recurso que no estaba muy claro pero se utilizó en las últimas elecciones. Los que no pegaban siempre fueron en desventaja. La política va acomodando sus cosas en su beneficio. Creo que hay una promesa incumplida sobre para qué iban a servir las PASO"."El que está en política acepta un cúmulo de cosas, las leyes de funcionamiento. No sé si a los paranaenses les interesa o no la política, no creo que no les interese en nada.", manifestó.Señaló que "sería una pena que la provincia se pierda a un funcionario tan eficiente como ha sido Casaretto en el IAPV, porque por lo que hemos visto inauguró centenar de casas, por una candidatura a senador que no sé si será para tanto. En esta situación parece que cualquiera se anota para cualquier cosa"."No hay tanta sorpresa. Los que se abrazan son del mismo partido. La dinámica se repite, hemos visto muchas veces esta situación", consideró.Remarcó que ""."En Cambiemos puede que algunos candidatos se bajen.", agregó."En el peronismo de Paraná en las últimas dos o tres elecciones ha pasado que un par de grupos se toman venganza de la elección anterior pero si se toman los dos frentes más grandes no es tan fácil votar a uno y después al otro, no tiene mucha lógica", indicó.Por otra parte, indicó que ""."Cuando se propuso una reforma electoral con boleta única estaba claro que el buen posicionamiento de Bordet iba de la mano de un resultado e iba a ser muy difícil ganarle en esas condiciones. Ahora hay casi 30 intendencias donde el intendente de Cambiemos empuja desde abajo pero están bien", agregó.Además, indicó que "si una persona te dice que va a ser candidato si no va al Banco Interamericano de Desarrollo, entonces no quiere ser candidato. Con Frigerio pasa eso".También, explicó que "".Sobre los periodistas candidatos señaló que ""., indicó que "la agenda provincial siempre cuesta más interponerse que la agenda nacional en un país absolutamente centralizado.Es una buena noticia que la gente quiera participar"."A este juego lo juegan los dirigentes.", agregó.Además, dijo que "me resultaron interesantes las declaraciones de Marcelo Casaretto en un momento donde todos se cuidan de no decir nada. Él es precandidato a senador con la posibilidad de ponerse como candidato a intendente de Paraná. En lo que dijo hubo una crítica a un sujeto tácito de gente que no se termina de lanzar, gente que dilata la cuestión".Sobre Cambiemos, explicó que "".Consideró que "Gainza es una persona joven y lo que se está jugando es la posibilidad a futuro cuando hace una renovación, sabiéndose perdioso en una contienda nada más y nada menos que contra el intendente de Paraná".En tanto, dijo que "e"."A veces se instalan pequeños tips que no se condicen con la realidad. Hay trabajo en los barrios y no solo del oficialismo, sino de todos los partidos sino no hay forma de que se sostenga el sistema público. Hay gente que trabaja y acerca. Es muy fácil decir que nadie hace nada", señaló.afirmó: "Hay algunos precandidatos que puedan llegar a no serlo el sábado, y hay algunos que no dicen nada y pueden llegar a ser precandidato"."La gente está preocupada por los problemas diarios. Hago una diferencia con el militante político, que está más preocupado por la cuestión política en serio. Mucha gente, de hace varios años a esta parte, dejó de participar de los partidos políticos como tales y otros que lo siguen haciendo.", aseveró.En el mismo sentido evaluó: ""."Entre Ríos tiene un porcentaje alto en participación en las elecciones, incluso a diferencia de otras provincias", aportó.Volcoff apuntó que "hay un fenómeno que no se puede dejar de lado", que es "el de evitar la dispersión, la fuga de votos, es decir, ¿será que más candidatos te garantizan sumar para un mismo frente, o no? Es un gran temor el que tienen hoy los dirigentes de los frentes mayoritarios".Respecto de la lista de los `pegados` o no, ·en Paraná Campaña, que tiene que ver con el justicialismo, en los lugares donde no es gobierno y también en algunos donde sí es gobierno. En María Grande hay dos candidatos del PJ, la pregunta es si pegarán o no con Bordet. En Crespo arrancaron cuatro candidatos del justicialismo, contra el intendente radical Schneider, que va por la reelección. En Viale hay por lo menos dos candidatos del justicialismo, donde gobierna Cambiemos que llevará dos candidatos a la interna".opinó: "on Rosana me pasó lo mismo, me dijo `si a mí me van a empezar a llamar, no voy a escuchar la radio, voy a poner youtube`. Es decir, cuando queremos identificar a la gente con la que hablamos buscando saber qué piensa la gente de a pie."."Ayer lo escuchaba al intendente Varisco la municipalidad tiene un muy buen presupuesto y puede responder a los problemas que hay con las empresas de colectivos, hacía una pregunta y volvía a estas personas de las que traje los nombres. Si ocurre esto tan bien en la municipalidad de Paraná, ¿por qué existe en Paraná tantos barrios, con chicos en la pobreza?, ¿por qué tenemos una ciudad tan destrozada?, ¿por qué tenemos tantas necesidades y tantos timbrazos de gente pidiendo comida?, ¿porque la infraestructura de nuestro Paraná está así si tenemos este presupuesto? ¿Cuál es la contradicción?", afirmó.. ". Este es el momento en que aquella gente que está más interesada en la cuestión política, lee, se informa. Creo que las PASO vienen a presentar una mutación que se ha dado en las prácticas políticas en general".Y para ejemplificar, aseveró: "Está el Partido Libertario, que tiene quince mil seguidores en las redes sociales, lo encabeza José Luis Espert, que es el antipolítico, el antisistema. Tiene otro economista al lado. Hay un grupo de millennials que se adhieren y se enganchan. No hago un juicio de valor sobre esto, pero quiero mostrar que así como cambian las personas, como cambia la manera en que nos comunicamos, cambia la percepción del tiempo y también se modifican las prácticas políticas. Ni bueno ni malo es esto. Hemos cambiado".En este sentido, en su momento el PRO trajo una metodología distinta y hoy se muestra como que tiene una visión más empresaria, y no son tan de engancharse en candidaturas más testimoniales, como si sucede con partidos más tradicionales como el peronismo, el radicalismo. Tienen una lógica distinta", destacó.Varela mencionó también que. La gente vota por cosas distintas en las PASO, que en las generales, esto se ve en los focus que hacemos"., manifestó que "en el Partido Justicialista aún no hay nombres.Creo que sí es compleja la negociación, que es complicada, porque una cosa es quedarte afuera y otra que tu rival directo por mucho tiempo en el mismo territorio sea quien entre".Creo que tienen también más en cuenta lo que varió a nivel municipal: si un arroyo se cuida o no, si hay respuesta en Desarrollo Social. Las urgencias son más en carne viva y a flor de piel"., dijo que "Van a tener que votar muchas veces, hay que intentar convencer muchas veces a la gente. Hay acuerdos que de acá a futuro se van a romper, va a haber un festival de la traición, porque esto es así. Son cosas muy complicadas"."Cada partido tiene que elegir con quién va a participar y después elegimos nosotros. No se sabe cuál es el efecto real y efectivo de las PASO", señaló.En ese sentido, manifestó que "Creo que a Dlugovitzky le dieron el manualcito de Buenos Aires: de cada 10 personas 7 quieren votar a alguien nuevo".planteó "¿Cómo se dan las negociaciones, por ejemplo entre estos dos peronismos, yo pongo dos o tres diputados, vos pone x cosa y yo otra?"."Estaría bárbaro pensar que mi voto va a definir muchas cosas, pero no pasa. Uno está desilusionado. Vemos que ahora están unidos, que se dicen de todo, pero después los ves juntos abrazados".destacó que cualquier información que se vuelque hoy, "puede ser desmentida el sábado a la tarde, por ejemplo. Los dirigentes están negociando, hay tiempo de que se armen y rearmen las listas un montón de veces".".En el mismo sentido, dijo: "Es importante decir que lo que se está jugando es el destino de Rosana, Claudia?. de cada uno de los paranaenses, de cada uno de los entrerrianos. Estamos hablando de cómo sigue la vida nuestra y de los demás. N compremos esto de condenar a la política como una actividad ajena de lo que al pueblo le sucede".opinó: "El hecho de que se hayan desdoblado las elecciones como así también que esto se haya conocido muy cerca de las vacaciones, donde la gente se desconecta, entra en otra rutina y de repente deja de informarse, pone en un segundo plano pone la noticia, los candidatos? pero".En relación al descreimiento del que se habló en el programa, respecto a la política, Gálligo apuntó: "Más del 72 % del padrón fue a votar en las últimas elecciones".