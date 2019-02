Elecciones: "Tenemos que priorizar criterios de unidad", afirmó Bordet

Reunión con Cristina

Gobernabilidad

Fórmula en mente

El gobernador Gustavo Bordet dio una entrevista a días de haber inscripto en el Tribunal Electoral el frente "Creer Entre Ríos" que oficializó su acuerdo con el kirchnerismo. Al respecto, confirmó que se reunió con la ex presidente y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner para sellarlo. También habló de conformación e integración de listas para la interna del PJ y cruzó a Cambiemos al adjudicarle una "campaña sucia" a los dirigentes de la oposición.Explicó, sobre su alianza con el kirchnerismo, que "hicimos todos los esfuerzos para que al gobierno le vaya bien. Ahora, si le va mal y desarrolla un programa económico totalmente contrario a lo que nosotros queremos representar, lógicamente tenemos que priorizar criterios de unidad para poder darle continuidad a un desarrollo que hemos hecho en cuatro años y evitar que se practiquen en Entre Ríos modelos de ajuste como el nacional".Ante la consulta sobre el rol de Cristina Kirchner en el acuerdo entrerriano, lo ratificó: "Tuvo el mismo rol que jugaron dirigentes del peronismo alternativo, con quienes me he reunido, como Sergio Massa., sino que sostiene un rumbo y un camino", dijo aunque no se mostró en fotos como sí lo había hecho con el trigrense., y por qué no a nivel nacional, un modelo que nos saque de este estancamiento y resignación", ahondó el mandatario provincial y presidente del PJ entrerriano."Creemos que hay un camino diferente que se puede emprender y que hay expectativa para la Argentina", auguró.Al contestar sobre las críticas internas que recibe de sectores del peronismo kirchnerista por su relación con el gobierno nacional, Bordet utilizó una comparación con los legisladores provinciales de Cambiemos., no estoy para nada de acuerdo. Pero cuando convoca a los gobernadores tenemos que estar.", señaló.El gobernador fue consultado si ya tiene en mente quién será su compañera o compañero de fórmula. Aseguró que. Dejó abierta la posibilidad de que puede ser tanto una mujer como un varón. Fuente: (FM Litoral - Análisis).-