Iniciaron las mesas examinadoras para estudiantes primarios y secundarios

Inició este miércoles el período de apropiación e integración de aprendizajes para nivel primario, junto con la revisión y comisión evaluadora para estudiantes de nivel secundario.Para conocer cómo se lleva a cabo este proceso de aprendizaje,recorrió las instalaciones del Colegio Nacional de Paraná, donde los estudiantes de nivel secundario ya comenzaron a rendir materias y reciben las clases de consulta y apoyo mientras son evaluados."Hay un alto porcentaje de chicos que está rindiendo, y la mayoría es del Ciclo Básico (1º, 2º y 3º año)", confirmó a, la vicedirectora de la institución educativa, Nancy Alarcón."Hay estudiantes que tienen hasta más de dos materias para rendir. De hecho, una alumna me comentó que tenía que rendir hasta cuatro materias, y es mucho", reconoció la directiva.El proceso de evaluación se extenderá hasta el 1º de marzo."Les pedimos que se presenten porque en las mesas hay varios chicos ausentes y las profesoras estaban muy preocupadas", reveló Alarcón, al tiempo que aseguró: "Desde diciembre ellos ya sabían qué día rendían y qué contenidos se les iba a tomar".En la oportunidad, detalló sobre las facilidades que se le brinda al alumnado para poder alcanzar los objetivos curriculares: "El año pasado comenzamos un plan con los chicos de 3º y 5º que contaban con materias previas, y con acuerdo de la Supervisión para que puedan rendir por partes, venían a la mesa con parte de la materia aprobada y se les tomaban todos aquellos conocimientos que el alumno no había logrado calificar".De acuerdo a lo que comunicó la directiva, "las materias con mayor dificultad son Matemáticas, Física, Química", entre otras.Según el calendario escolar, el martes se realizó la jornada institucional de docentes, y entre el 20 y 22 están previstas las Jornadas Regionales de Educación.Durante estos días, se realizan las Inscripciones para 1º año, por lo cual, en los pasillos del Nacional se registraba una importante cantidad de padres interesados en anotar a sus hijos en esa institución educativa."Hay mucha demanda porque esta es una escuela que está ubicada en el centro, en un lugar estratégico", comentó Alarcón al respecto.Y en esa línea, aclaró: "Hasta que no sepamos qué cantidad de chicos pasan de año, porque nosotros absorbemos a nuestros repitentes, evaluaremos la cantidad de vacantes para inscribir a alumnos de otras instituciones".Al Nacional asisten 900 alumnos en el turno mañana y unos 250 al turno nocturno.