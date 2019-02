Delitos: El gobierno presentó anteproyecto para bajar la edad de punibilidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó la presentación del anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, y establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social del joven."Con el Régimen Penal Juvenil buscamos que haya menos delincuentes y no más presos. Si los frenamos en el inicio de su carrera delictiva y les marcamos que frente a un delito hay consecuencias, podremos reducir la cantidad de víctimas, y así llevar más seguridad la sociedad", señaló Bullrich.Garavano dijo que viene "a saldar una asignatura pendiente", ya que la actual legislación en la materia "es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional".La oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca, aseguró sin embargo que "el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal". Garavano reconoció que "la gente de Unicef no coincide" con la necesidad de tomar esa medida."Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad", dijo Misuraca."Actualmente, en Argentina rige un decreto de la dictadura, por lo que no existe un sistema penal que dé respuestas adecuadas a los jóvenes. Nuestra iniciativa asegura un proceso que respete las garantías de los menores y permita que las víctimas participen activamente", sostuvo Garavano.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich agregó que el objetivo es que "haya menos delincuentes y no más presos, porque tiene un sistema de contención para que los chicos no tengan como fi n hacer una carrera delictiva".