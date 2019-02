Las PASO costarán más de $ 3000 millones, el 45% de todo el gasto electoral

Comparación

El intento del Gobierno de eliminar las PASO deberá esperar hasta, al menos, 2021, aseguran en el Ejecutivo. Sin el consenso del Congreso, la apuesta porque en estas elecciones se desactivara el sistema que inauguró el kirchnerismo en 2011, parece trunca, más allá de algunos intentos de intendentes de Cambiemos del conurbano que creen que todavía hay tiempo para derogarlas en este período.De allí que en el presupuesto 2019 figuren $ 7821 millones de gasto electoral previsto, de los cuales $ 3081 millones corresponden a la organización de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, las PASO del próximo 11 de agosto se llevarán el 40% de los fondos electorales de este año. Así se lo confirmaron afuentes ejecutivas, que detallaron además que las generales tendrán un costo de $ 2765 millones, el 35% del total, y un eventual ballotage, de $ 1975 millones, es decir, el 25% global.En el desglose de gastos, que se puede seguir día a día en el sitio web Presupuesto Abierto, se destaca que el 47,42% del total de la partida electoral corresponde al concepto de logística de las elecciones, a cargo de Correo Argentino. Para la impresión de boletas y el aporte a agrupaciones políticas, el gasto global es del 16,5% del total. En Seguridad, por su parte, las erogaciones ascienden al 11,2% y los viáticos al 9,9%. La impresión de padrones, en tanto, genera un gasto del 1,1% del total.En la comparación con años anteriores, el gasto se ha incrementado, aunque alineado con la inflación. En 2015, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner gastó $ 4039 millones en la organización de los comicios, que incluyeron un ballotage, mientras que en el legislativo 2017, por dos elecciones, se gastaron poco más de $ 5800 millones.Medido en dólares, y teniendo en cuenta que son dos años presidenciales, 2015 termina siendo mucho más caro para la organización de los comicios en relación a 2019. Hace cuatro años, con la divisa estadounidense cotizando a un promedio de $ 9,50, el gasto en dólares fue de alrededor de u$s 425 millones. Actualmente, a un dólar que se ubica hoy en torno a $ 40, el costo de la elección es de cerca de u$s 200 millones.No obstante, desde el Ejecutivo no descartan tener que solicitar una amplitud de la partida durante el año, explican que se trata de un valor estimado, dado que aún resta publicarse la Decisión Administrativa correspondiente. Durante el gobierno kirchnerista, por caso, fue una constante la extensión de las partidas a través de diferentes decisiones administrativas.En lo que va del año, el gasto global del programa "Impulso al desarrollo del sistema democrático" asciende a $ 90 millones, un 1,17% de los $ 8148 millones generales que tiene como presupuesto, entre los que están los $ 7821 millones que conlleva organizar un año electoral completo a nivel nacional.Las PASO fueron instrumentadas a partir de 2011 por iniciativa del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Gobierno actual sostienen que en la actualidad no sirven, ya que la mayoría de los partidos no realiza internas, y creen que es un gasto que podría evitarse.El intento de eliminarlas, no obstante, va en paralelo a la búsqueda del Ejecutivo de que prospere la iniciativa de la Boleta Única Electrónica, también frenada en el Congreso, como parte de la reforma política global que pretendía llevar adelante el Ejecutivo nacional. Tampoco prosperó, al menos por ahora, la implementación de la Boleta Única Papel.