Propusieron un incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural del 36%

El ministro de Economía, Hugo Ballay, junto al secretario de Producción, Álvaro Gabás, retomó las reuniones con representantes de las entidades rurales nucleadas en la mesa de enlace entrerriana, a quienes les presentó la propuesta de incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural.



"El diálogo sigue abierto, y seguiremos en ese sentido buscando consensos con éste y todos los sectores", afirmó el ministro.



El ministro dijo que "el gobernador Bordet ha sido muy claro y lo lleva en todos los sentidos y con todos los sectores. Para nada se cierra el diálogo pero sí entendemos que la conclusión final de la reunión de hoy no era la que esperábamos nosotros ni los integrantes de la mesa, pero no vimos elasticidad en cuanto a sobrepasar eso, que según dijeron era el mandato de sus afiliados".



Agregó, que "el diálogo sigue abierto y de hecho se va a continuar con la emergencia, hay prevista una reunión para el jueves con el sector arrocero y el secretario de Producción".



"En el encuentro expusimos la propuesta de un incremento promedio en el Impuesto Inmobiliario Rural del 36 por ciento. El 82 por ciento de las partidas no superan el incremento del 40 y muchas van a estar por debajo del 36", informó el ministro de Economía.



Asimismo, el ministro remarcó: "Sostenemos los mismos criterios de evaluación, porque esto no es una cuestión subjetiva del gobierno, sino que está fundamentado en fórmulas de cálculo donde los sectores de la mesa de enlace también participan y esta fue la conclusión de la reunión".



"En años anteriores se había llegado a un acuerdo que este año no se logró, al menos en esta reunión pero el diálogo va a continuar", señaló. Detalles del encuentro "Había dos temas fundamentales para la reunión. Primero, un pedido de emergencia para determinados sectores o distritos de la provincia y se consensuó con la mesa de enlace futuras reuniones de trabajo con el secretario de Producción para determinar bien las zonas y quienes son los productores que alcanzarían el promedio de daño que se establece para determinar una emergencia", puntualizó Ballay.



"Y segundo, el tema principal, era darle continuidad a la determinación del Impuesto Inmobiliario Rural donde -a partir de una primera reunión que habíamos tenido, después se hizo una reunión técnica, y esta tercera reunión- acercamos la propuesta del gobierno provincial de incremento y recibimos de la mesa de enlace una posición bastante extrema con un porcentaje tope del 30 por ciento". Presencias El presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindevaluc, y el vocal de la entidad, Gonzalo Álvarez Maldonado; el presidente de la Sociedad Rural, Juan Diego Etchevehere, junto a Gastón Leinof; el vicepresidente 1° de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Claudio Álvarez Daneri, y el vicepresidente 2º, José Carlos Basaldúa; y el director de Federación Agraria Entre Ríos, Elvio Guía, participaron en el encuentro desarrollado este martes en el Ministerio de Economía.