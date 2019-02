Varisco inauguró más de 300 metros de asfaltado en vecinal Loretto

"No acostumbramos a inaugurar todas las obras, pero me parece importante mostrar lo que estamos haciendo. Esto cambia la calidad de vida de los vecinos, no es lo mismo una calle de tierra que un buen pavimento. Se trata de dos cuadras muy largas, es mucho más de 300 metros de asfalto", puso relevancia Varisco, en diálogo conEn el mismo sentido, resaltó: "Vamos a llegar a casi 5000 cuadras en esta gestión, todavía tenemos muchas por hacer que esperamos inaugurarlas en este período"."Todo corrió por cuenta del municipio", manifestó Varisco.La presidenta de la comisión vecinal destacó: "Estamos muy contentos, vamos a seguir conversando, insistiendo por más cuadras. Esperamos que sea esto el puntapié inicial para futuras obras".La mujer contó que la comisión vecinal que preside asumió "hace dos meses, somos nuevitos, vamos a seguir gestionando más obras para esta zona".La mayor concentración de la vecinal Loretto está "desde risólogo Larralde, hacia Newbery y desde Zanni, hasta esta zona".