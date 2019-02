Denunciaron irregularidades en geriátricos tras el despido de trabajadoras

Un geriátrico ubicado sobre España al 300 cerró sus puertas y se reinstaló en calle Rosario del Tala 259, en Paraná. Como consecuencia del trasladado, unas diez trabajadoras perdieron su fuerte laboral. Desde el sindicato de la Sanidad exigieron el pago de las indemnizaciones correspondientes, junto con la regularización y control de las residencias para adultos mayores en la ciudad."Reclamamos por las trabajadoras de un geriátrico de calle España al 300 que dejaron en la calle", confirmó a, la secretaria general de ATSA, Mariela Ponce."Las trabajadoras estaban de vacaciones y cuando volvieron se encontraban con que el establecimiento estaba cerrado. Tramos de ubicar a la responsable del establecimiento, Luciana Vega, pero no nos da respuesta y no tenemos forma de intimarla porque no contamos con su dirección", denunció la sindicalista, al tiempo que apuntó: "Abrió este geriátrico (el de calle Rosario del Tala 259) sin habilitación y con trabajadores en negro"."Queremos que dé la cara y pague a los trabajadores afectados", remarcó Ponce. Asimismo, adelantó que dio intervención a la secretaría provincial de Trabajo "para proteger a las trabajadoras y a los seis abuelos que residen en el geriátrico".En la oportunidad, la responsable de la filial Paraná del sindicato de la Sanidad, denunció "el comportamiento corrupto de los encargados de los geriátricos de la ciudad"."Nuestros abuelos quedan en manos de gente sin escrúpulos que no cuenta con personal preparado para atenderlos, y al no estar habilitados, constituyen un riesgo", advirtió.En ese sentido, informó que se comunicará la situación a las autoridades de Salud de la Provincia y Municipales para evitar este tipo de irregularidades.