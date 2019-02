El gobierno provincial trabaja con la UIER para generar más empleo

El gobernador Gustavo Bordet recibió este lunes a los directivos de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) con quienes definió líneas de acción conjunta para continuar impulsando el desarrollo de la provincia. Se organizarán mesas de trabajo para dar respuestas a los temas planteados por la entidad.

El encuentro del gobernador con los referentes de la entidad industrial se concretó en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, donde también estuvieron el ministro de Economía, Hugo Ballay; y los secretarios de Producción, Álvaro Gabás, y de Ambiente, Martín Barbieri.



Tras la reunión, el presidente de la UIER, Leandro Garciandía, precisó que los planteos contemplaron cuestiones vinculadas a los costos de energía y algunos impuestos que impactan en el resultado económico "en un momento muy crítico desde el punto de vista del mercado interno". Dijo que también se abordaron otras cuestiones que tienen que ver con aspectos que escapan a la provincia pero que "se suman a una situación económica financiera de las empresas que es compleja".



"En general hoy está toda la industria deprimida. Han visto los índices publicados por el Indec en diciembre de prácticamente 15 por ciento de caída en enero y seguramente se repetirán e incluso se acentuarán. En general la más crítica hoy es la industria metalmecánica porque está sufriendo los mayores problemas de la situación económica", indicó Garciandía y lamentó la situación de algunas empresas en las que hubo despidos.



En cuanto a los beneficios que brindará el Estado a las economías regionales, sostuvo que ello "mejora la producción primaria como los casos del sector cítrico, de arándanos y demás" aunque dijo que es una medida que "de ninguna manera" cambia la situación del mercado. "El problema serio es un mercado que está muy restrictivo y en el que no se encuentra fondos", remarcó.



Consultado sobre las soluciones que proponen al gobierno, el dirigente industrial sostuvo: "De todos los temas planteados quedamos con una agenda de trabajo en la que hay cuestiones a definir. Muchos de estos temas fueron hablados hace uno o dos años atrás pero la situación de nuestro país es otra. Por eso es necesario replantear toda la estrategia. Hay impuestos que cargan el tema energético. En muchas industrias entrerrianas gran parte de sus costos tienen que ver con lo eléctrico. Eso se verá y se instrumentarán medidas caso por caso que se estudiarán junto con el ministro en los próximos días", adelantó.



Por su parte, el ministro de Economía, Hugo Ballay, rescató que, "nuevamente ante el pedido de la Unión Industrial de Entre Ríos, el gobernador ha encabezado una reunión como lo hace con todos los sectores, apostando al diálogo. Obviamente con posiciones que parecen con cierto antagonismo porque la situación macroeconómica, medidas que no dependen de la provincia, pero afectan a todos, al sector público, en este caso a la provincia, pero también afecta, en este caso a la industria entrerriana. Se debatieron algunos temas como lo tributario. La provincia ya avanzó en determinados pedidos que había hecho la UIER y en los otros obviamente vamos a continuar con reuniones técnicas, como lo venimos haciendo habitualmente con esta entidad porque debo rescatar que con la Unión Industrial se trabaja permanentemente en base al diálogo y llegando a buenos resultado. Esta va a ser la forma que vamos a seguir e incluso el gobernador se comprometió a tener un nuevo encuentro dentro de unos meses, donde vamos a monitorear el avance de cada uno de los temas".



Luego expresó Ballay que "el gobierno provincial forma parte de un contexto nacional por eso mencionaba que lo macro afecta a los sectores público y privado. Hay variables que no podemos manejar. El año pasado hicimos un presupuesto por pautas nacionales que hablaba de un 17 por ciento de inflación y llegó a un 47 por ciento, y si lo hacemos interanual a enero alcanza a casi el 50 por ciento. Esta es la tarea que tenemos a diario de ir readecuando, readaptando, fundamentalmente la administración de los recursos que son de todos los entrerrianos, con la responsabilidad que nos toca y nos corresponde, habiendo mandando para ejecutar a la legislatura y aprobada por la misma un presupuesto 2019 que después de 20 año es superavitario en la provincia".



Consultado sobre si existen posibilidades de promociones industriales o baja de impuestos para beneficiar a los empresarios, el funcionario respondió que fue "uno de los puntos más importantes que tratamos hoy. La provincia tiene una ley de promoción industrial que, coincidimos, no tiene la agilidad que debería tener y que básicamente está enfocada a reducciones de impuestos".



Agregó finalmente que "sólo el seis por ciento de las industrias locales pagan Ingresos Brutos, mientras que el resto ya está exenta, y desde el 1 de enero de 2020 la totalidad estará exenta. Entonces tenemos que trabajar ideas para que vengan nuevas inversiones y para que aquellas que ya están instaladas en la provincia puedan incrementar sus inversiones. Creo que esto será tratado en una de las primeras mesas de trabajo porque lo vamos a hacer en forma conjunta. La UIER mencionó que tiene un avance de trabajo sobre el tema y la decisión del gobernador es lograr, en base a algún otro parámetro que en forma conjunta tendremos que encontrar, que sea un incentivo real para nuevas inversiones en Entre Ríos".