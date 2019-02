CTERA reclama convocatoria a paritaria nacional docente por el retraso salarial

La secretaria general del sindicato docente CTERA, Sonia Alesso, reclamó hoy al Gobierno nacional que convoque a la paritaria nacional de los maestros, frente al "retraso salarial impresionante" que sufren los trabajadores de la educación."Estamos a pocos días del inicio del ciclo lectivo y el Gobierno debería cumplir con la ley, convocando a la paritaria nacional docente, que tanta falta hace, porque hay un retraso salarial impresionante", sostuvo la dirigente.Alesso se expresó así a pocas horas de la convocatoria que lanzó el ministro de Educación, Alejandro Finochiaro, a cuatro gremios docentes.Esa reunión -no paritaria- se concretará este lunes a las 17:00 en la sede del Ministerio de Educación, pero CTERA -uno de los gremios convocados- aún no confirmó si asistirá."Es una convocatoria marketinera para aparentar que hay un falso diálogo. Es que por un lado se habla de diálogo, pero por el otro, desde enero de 2018 Finochiaro no citó ni a una sola reunión", añadió Alesso.Además de CTERA, los gremios convocados son la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).En declaraciones radiales, la sindicalista alertó también que "se ha achicado de manera extraordinaria el Presupuesto de la Nación que va a educación. Es un brutal ajuste".