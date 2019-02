De Macri, a los empresarios: "Tienen que venir a vender trabajo argentino"

El presidente Mauricio Macri se reunió este domingo con los empresarios que acompañan su visita oficial a la República de la India y aseveró que para crecer y generar empleo es necesario "cuidar el gasto y no inventar impuestos".El jefe de Estado afirmó que "estamos aquí luego de que hemos tenido que pasar enormes dificultades, que todavía estamos en proceso de resolver, porque no estamos todavía en el lugar donde queremos, lo sabemos todos"."Pero entre todos tenemos que seguir trabajando para que se comprenda que la forma de que un país crezca y se desarrolle es que todas las pymes que nos acompañan se transformen en medianas y las medianas en grandes empresas y así vayamos creciendo y generando empleo y oportunidades", resaltó.Sostuvo que "para eso necesitamos un Estado y la política trabajando en equipo y entendiendo que lo que hay que hacer es cuidar el gasto y no inventar impuestos, que es lo que nos ha pasado durante muchos años y que es lo que estamos intentando revertir, más allá de las emergencias".Asimismo, pidió a la delegación de empresarios que salgan a trabajar en equipo para vender lo que son capaces de hacer y sostuvo que este viaje representa una "gran oportunidad" para fortalecer, ampliar y diversificar los vínculos comerciales con la nación asiática.Macri destacó en ese sentido la importancia de que "podamos dar un salto", ya que con la India "tenemos 70 años de relación" y siempre ha habido "afecto, afinidad y respeto, pero nos hemos quedado" en materia de negociaciones comerciales.El Jefe del Estado manifestó el deseo de que a través del trabajo conjunto con el equipo de Gobierno "podamos ir bajando aranceles y aprobando nuevos productos".Macri considera de vital importancia a las empresas Pymes y se puso al frente de gestiones para que puedan mostrar sus productos y servicios y lograr acuerdos de venta a la India, que en pocos años estará peleando por ser la principal economía del mundo.El Presidente subrayó que en este viaje "va a ser la quinta vez que veo al primer ministro (Narendra) Modi en tres años" en el marco de "un proceso de conocimiento, de generar confianza y acercamiento".A poco de su arribo a Nueva Delhi, donde el lunes iniciará su visita de Estado a la India, Macri mantuvo un encuentro con alrededor de un centenar de empresarios argentinos, en su mayoría representantes de pymes procedentes de una docena de provincias, que acompañan su gira asiática y que participarán durante dos días del Foro de Negocios Argentina-India.Puso de relieve en su mensaje que tanto con la India como con Vietnam, la segunda escala de su viaje, se están abriendo importantes espacios de intercambio, principalmente en la industria tecnológica y en el sector alimentario."El futuro está ahí en cada economía regional, no en la Capital Federal", aseveró el Presidente. Y destacó que a la Argentina se le presenta un gran oportunidad para "crecer de manera inteligente y desarrollarse federalmente" si el país "sale al mundo, entendiendo que aislados no íbamos a ningún lado", como quedó demostrado cuando "probamos por ese camino y nos fue muy mal".