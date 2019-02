Provincia y centro comunitario construyen pileta para barrio paranaense

Este martes, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, acompañada por la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, y la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, recorrieron la obra que se espera inaugurar en breve, junto a la responsable del Centro Comunitario, Sandra Guevara.



Las funcionarias, junto a la esposa del mandatario, observaron los trabajos que se comprometió a llevar adelante el gobernador a través de un aporte que otorgó al Centro Comunitario.



Al respecto, Mariel Ávila, señaló que esta obra es el resultado de "trabajar en red con las instituciones intermedias; lo hicimos cuando inauguramos la cancha de básquet en este lugar, donde se conformaron los equipos de niños y adolescentes para contener a toda la barriada. Hoy estamos viendo el proceso que se hizo a partir de esa comunicación previa que hubo hace casi un año y que se está visualizando en la pileta".



Luego señaló que "estamos ultimando detalles para su puesta en funcionamiento. El tiempo no nos ayudó para terminarlas en tiempo y forma pero en una semana estaremos inaugurando el espacio".



Al ser consultada por el avance de obras, la ministra aseguró: "Este es un proyecto que los vecinos anhelaban y con el cual el gobernador Bordet se comprometió a llevarlo adelante a través de un aporte que se hizo a la organización del Complejo Comunitario. Estamos ultimando los detalles de parquización" con el objetivo de "llenar de contenido" las actividades de la comunidad con la incorporación de la pileta.



Acerca del rol del Estado con las organizaciones de la sociedad civil, la funcionaria expresó: "No hay mejor manera de transformar la realidad que estando en el territorio, en el terreno. Ese es un pedido que nos transmite constantemente el gobernador y de alguna manera esto nos permite construir respuestas integrales a las demandas sociales".



"El deporte integra, iguala, e incluye y la posibilidad de que todos los gurises del barrio y zonas aledañas puedan contar con esta obra es enorme. Esto tiene que ver con el compromiso del gobierno, pero también con el compromiso de quienes sostienen y llevan adelante este complejo comunitario y que trabajan fuertemente con la niñez y la adolescencia", concluyó Stratta.



Por su parte, Sandra Guevara, del Centro Comunitario Mitre, indicó que el organismo "es un espacio social, cultural y deportivo, creado desde la comisión vecinal. La barriada que abarca es inmensa; terminamos el año con unos 250 chicos que asisten normalmente a los talleres que funcionan durante todo el año en el complejo".



"Lo de las piletas es todo un desafío; se están terminando, estamos muy contentos con el acompañamiento y el apoyo ya que sino no hubiéramos podido hacerlo", dijo Guevara y destacó que "esto era un sueño para toda nuestra comunidad casi inalcanzable y logramos que fuera visto por el gobernador y su equipo, y trabajando conjuntamente lo logramos". La obra Las piletas forman parte de un trabajo en conjunto de distintas áreas del gobierno. Para su construcción, el gobierno hizo entrega de un aporte de 1 millón de pesos para la recuperación, funcionamiento y puesta en valor del natatorio instalado en el Complejo Comunitario de barrio Mitre. Se trata de una pileta semiolímpica y otra de menores dimensiones que estarán abiertas a la comunidad.



Durante 2018 el gobierno provincial trabajó con el Centro Comunitario de barrio Mitre, apoyando distintos proyectos culturales, educativos y deportivos a través de programas provinciales de diferentes áreas. De esta manera, se pudieron desplegar respuestas integrales para brindar contención y herramientas para el desarrollo a las familias de esa zona de la capital provincial.