Bullrich impulsa la creación de un registro de ADN de delincuentes

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó en Mar del Plata que este año el Gobierno nacional impulsará la creación de un registro de ADN de "todos los delincuentes" con tecnología aportada por el FBI y también anticipó que se buscará avanzar en una reforma del Código Penal para endurecer las penas de "todos los delitos dolosos", con foco en los robos calificados, homicidios, casos de violación y también de narcotráfico.



Bullrich cenó el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand, donde anticipó algunas de las reformas en las que espera avanzar este año con el apoyo del Congreso, pero habló en profundidad de los cambios que se impulsan.



"Nosotros ya tenemos el registro de ADN de violadores, que se había votado hace como cinco años y nosotros lo reglamentamos, porque no estaba reglamentado y no estaba efectivo. Hoy ya comenzaron a tomarse las muestras a todos los que han cometido violación y abuso sexual en todas las cáceles del país. Y ahora presentamos un proyecto para que en los casos de todos los que cometen delitos se les tome muestra de ADN", dijo la ministra de Seguridad.



Ahora bien, ¿en qué casos se les tomaría una muestra de ADN a personas que infrinjan la ley penal? De acuerdo con el registro que la ministra planea impulsar, se aplicaría "en todos los delitos que no son culposos".



La ministra confió que la tecnología con la que se pretende crear esta base de datos con la información genética de quienes cometen algún delito ya fue aportada por el FBI "sin costo", aunque dentro del acuerdo firmado el año pasado con el Gobierno nacional.



Bullrich aseguró que este sistema "podría funcionar muy bien" en función de la experiencia que ya existe en otros países y comentó que se podría utilizar para identificar a delincuentes a partir del material genético reunido en la escena de cualquier tipo de delito, compatibilizándolo con los datos cargados al sistema que "tiene un 99% de efectividad", garantizó. Penas más duras La ministra Bullrich confirmó también que espera poder avanzar este año en una reforma "integral" del Código Penal.



La funcionaria admitió que el anuncio lo realizaría el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando en marzo encabece la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, pero anticipó qué cambios busca implementar el Gobierno.



"Creemos que es muy importante la reforma del Código Penal, es una de los puntos de la reforma que hemos hecho integral de la Seguridad, cambiando un modelo donde antes el victimario estaba en el centro y ahora la víctima y la sociedad están en el centro de nuestras preocupaciones", dijo la ministra en primer lugar.



Asimismo, indicó: "El victimario tiene, por supuesto, siempre sus derechos constitucionales. Pero es un cambio de paradigma muy grande. El Presidente de la Nación, y todo el equipo de gobierno, lo va a presentar. Nosotros esperamos que no se de está que siempre se da de que, porque es un año electoral, no se discuten leyes. Si no discutimos leyes en un año electoral, teniendo nosotros cuatro años de gestión, como tenemos elecciones cada dos años, tenemos dos nada más y reducimos las posibilidades de mejoras para la gente. Nosotros esperamos que se debata este año la reforma".