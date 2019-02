Industriales, empresarios, políticos y eclesiásticos destacan gestión de Bordet

Se hizo mucho

Referentes industriales, empresarios, eclesiásticos, políticos, intendentes y legisladores destacaron las obras asumidas con recurso propios, la baja de la mortalidad infantil, el equilibrio fiscal de la provincia, y el que los trabajadores no hayan sido variables de ajustes, entre otras medidas.El gobernador Bordet brindó este viernes un detallado informe sobre el estado de la administración pública al inaugurar el 140 periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. Además de los legisladores, estuvieron referentes políticos, empresariales , industriales, académicos, eclesiásticos y de la sociedad civil, entre otros.En tanto, el ex vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, Pedro Guastavino, dijo: "Realmente ha sido un muy buen discurso de parte del gobernador, ha hecho un balance de lo que se ha logrado en estos tres años de su gestión. Los objetivos que se planteaban cuando asumió, lo que prometió y se ha ido cumpliendo, y obviamente dando una visión de mucha esperanza hacia el futuro de una Entre Ríos que va a seguir saliendo de la crisis en la que estaba y va a comenzar a crecer como lo está haciendo para darle mayores oportunidades a los entrerrianos. Creo que esto ha quedado muy de manifiesto en el discurso que ha dado el gobernador", agregó.Por su parte, el ex vicegobernador José Orlando Cáceres, dijo que "son muchas las cosas que destaco del discurso al analizar el contexto en el que se gobierna, el desastroso gobierno nacional que tenemos. Me impactó mucho la baja de la mortalidad infantil. Es algo que no sabía. Lograr ese récord en el contexto que lo está haciendo es muy importante", remarcó.Se refirió también a "la cantidad de obra pública que se hace con recursos provinciales" , "al mensaje de ponerse en la piel de los trabajadores estatales" y a "su defensa de las instituciones en general".Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y titular de la empresa Lafedar S.A., Ricardo Guimarey, aseguró que "fue un mensaje muy elocuente y muy preciso. Marcó muchas cosas que se hicieron en la provincia"."Realmente en la provincia ha logrado un equilibrio fiscal que era muy difícil en el momento que recibió su mandato y la ha puesto en valor. Ha hecho cosas que son elogiables y bueno en el panorama que nos espera. Esperemos ir por la misma senda, tratando de aunar esfuerzos, para que las cosas se den como se desean", concluyó el empresario.En otro orden, el vicario general del Arzobispado de Paraná, Monseñor Eduardo Tanger, dijo: "Por lo que hemos escuchado, ha sido un esfuerzo en el cual ha puesto todo de sí para ponerse al servicio de la comunidad. Demostró su empeño, especialmente de honestidad, transparencia y el deseo de seguir sirviendo a la comunidad".Por otra parte, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, tras el discurso, afirmó: "Estoy muy contento, siempre tuve fe en que el gobernador Gustavo Bordet iba a hacer las cosas bien desde el primer momento. Está más que confirmado, sobre todo con la cantidad de obras públicas que está haciendo en su gestión y de las que se está haciendo cargo también. En lo que es obra pública en la parte edilicia, y la parte de construcción de 1.000 viviendas con fondos propios de la provincia, que hacía más de 20 años que no se hacía y que en Federal también vamos a ser beneficiados con parte de estas viviendas".Luego manifestó que "en el norte entrerriano sentíamos esa postergación. Hoy en día el gobierno provincial y el gobernador Gustavo Bordet están presentes. Tenemos cuatro obras muy importantes en Federal que están financiadas por el gobierno provincial. Somos fieles testigos de que el norte dejó de estar postergado, tanto Federal como Federación, Feliciano, La Paz, no hay banderas políticas".Finalmente, resaltó que el gobernador "es una persona humilde, de perfil sumamente bajo y que puede tener diálogo con cualquiera de los entrerrianos, nos sentimos muy cómodos. Aplaudo y festejo toda la gestión que viene realizando. Sabemos que es una persona que tiene una proyección muy importante y que puede seguir haciendo muchas obras para los entrerrianos. Ojalá Dios ilumine su camino y podamos seguir adelante", manifestó a modo de cierre.A su turno, el presidente municipal de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss, manifestó: "No nos sorprende lo que ha dicho porque lo vivimos desde cerca como presidente municipal. Lo que venimos realizando en estos tres años y un poco más, con obras, con honradez y con seriedad en lo que se trabaja, y ahora con más compromiso que nunca de trabajar para acompañarlo, para que pueda estar cuatro años más al frente de esto y dejarnos tan bien representados como en este momento en la provincia".A su turno, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, manifestó que "lo que se resaltó es una provincia con equilibrio, con superávit y haciendo muchísimas obras con recursos propios. Lo vivo en Concordia todos los días. Soy intendente de Concordia y estoy trabajando codo a codo con la provincia, con muchísimas obras en cada una de las áreas. Una presencia muy fuerte y una característica que tiene Gustavo de tener una gran amplitud y de generar consensos", aseguró.También tuvo unas palabras a la ausencia en el recinto de los referentes del bloque Cambiemos. "Creo que es un golpe institucional lo que ha hecho la oposición. Estas marcas quedan y no le hacen bien a la democracia. Creo que tendrán que reflexionar. Son momentos de la democracia, de todos los entrerrianos y hay que estar a la altura de las circunstancias. Quizás las falta de experiencia de Cambiemos hace que comentan estos errores", dijo por último.Otro de los intendentes de localidades de la costa del Uruguay, el presidente comunal de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, dijo: "Hace bastante tiempo que vengo suscribiendo la gestión de Gustavo Bordet. Creo que hoy el discurso fue sobrio, que tuvo que ver con realidades y me parece que queda claro que ésta ha sido una gestión que apostó a la propuesta válida, y creo que las únicas propuestas válidas son las que fueron posibles".A criterio de Lauritto, "el ciudadano entrerriano lo que está buscando es esto: sobriedad, perfil bajo, hablar de propuestas posibles como válidas. Creo que el esfuerzo que se ha hecho en lo económico es importante. Pensar que la Legislatura entrerriana había autorizado un endeudamiento de 6 mil millones y que se utilizaron solo 600 revela seriedad", indicó.Se refirió también al pagar los sueldos a término y no hacer de los trabajadores una variable de ajuste. "Quedó claro que el esfuerzo ha sido provincial y me parece importante también no descalificar. Esta apelación que hizo a la tolerancia, a la convivencia, a compartir, que es lo que nos debemos los argentinos y los entrerrianos. En mi caso, mi ciudad también", acotó.Las obras de saneamiento concretadas que "se están haciendo en el sector de la costa del Paraná tiene que ver con intendentes de diferentes expresiones políticas y sin embargo no se ha descalificado", insistió. "No sé si en todas las provincias las diferentes expresiones políticas pueden ofrecer a sus ciudadanos buenos candidatos. Nosotros estamos tranquilos porque, si bien es la gente la que va a elegir y la que hará su opción, podemos ofrecer a la ciudadanía entrerriana un ciudadano, en este caso el gobernador, que ha tenido legitimidad de origen y en el ejercicio hecho con sobriedad. Tengo mucha confianza porque, si bien será un año muy electoral, el gobernador hizo una firme apuesta a la tolerancia y a la convivencia".Por su parte, el senador Mario Torres, destacó que el gobernador "diferenció la política que desarrolla la provincia a través de su gestión, con la política nacional. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las limitaciones, la provincia se hizo cargo de un montón de cosas que la población necesita".Destacó, que "se ha podido llevar cosas que parecían impensadas, pero con mucho trabajo, imaginación y con un orden económico y administrativo, se pudo realizar".El diputado nacional Julio Solanas opinó que "el tema de la energía es muy importante. El Cierre Norte Energético de la provincia de Entre Ríos es decididamente importante para el desarrollo de nuestras economías, sobre todo donde más se necesita".Además, agregó que "hay una gran inversión con respecto a viviendas sociales en la provincia; y un gran esfuerzo de inclusión con los planes que se están respetando, independientemente de que la Nación no envía los fondos"."Creo que ha sido una exposición muy interesante de realizaciones de 2018 y el compromiso del gobernador de seguir trabajando en 2019", subrayó.Por otro lado, consideró una "equivocación institucional" que la oposición no se haya hecho presente, "porque hay que ser esclavo de la Constitución provincial en este caso. La Constitución prevé que este día debe ser la apertura de sesiones y tenemos que estar en este recinto todos los hombres y mujeres entrerrianos que hemos sido elegidos por el voto popular. Lo mismo lo llevo a la Nación, el 1 de marzo serán la inauguración de las sesiones del Congreso de la Nación y no sería bueno que no estuviéramos nosotros desde la oposición. Nosotros bajamos siempre en bloque y escuchamos, en este caso, al Presidente de la Nación, aunque casi no coincidimos en nada en lo que está haciendo, pero lo prescribe la Constitución y uno tiene que estar. No es un buen mensaje a la ciudadanía no asistir, porque no tiene nada que ver con el resguardo de las instituciones", sostuvo por último.