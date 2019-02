Ricardo Alfonsín: "Hay algunos radicales más macristas que Macri"

De cara al armado electoral nacional, Ricardo Alfonsín expresó que "la Convención Nacional en cuatro años se reunió una vez, como si no hubiera razones para reunirla, como si todo estuviera bárbaro en el país, como si no hubiera que revisar ciertas actitudes que tuvo la UCR".



"Antes de definir la política electoral, la Convención Nacional debería hacer un balance de estos tres años de la gestión del PRO y como la UCR gestionó su presencia dentro de Cambiemos", se quejó en declaraciones a Radio Cooperativa.



A su vez, indicó que "las decisiones equivocadas que viene tomando el partido no son decisiones de Alfredo Cornejo (actual Presidente de la UCR y gobernador de Mendoza), sino del conjunto de los miembros que integran el Comité Nacional".



"Criticaban la falta de diálogo del anterior gobierno y resulta que se están comportando, hacia el interior del partido de la misma manera, no dialogan con nadie que piense de manera diferente, toman decisiones sin rendir cuentas", lamentó el referente del radicalismo.



"Hay algunos radicales más macristas que Macri que sería bueno que se afiliasen al PRO y que dejen a los radicales elegir su propia estrategia", planteó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, quien se alejó de la cúpula partidaria en rechazo al rol de la UCR dentro de Cambiemos.



