Ausencia de Senadores y Diputados de Cambiemos en la Asamblea Legislativa

Política El Senado entrerriano designó autoridades para el nuevo período legislativo

Por la ratificación de Urribarri

Política Ratificaron a Sergio Urribarri como Presidente de la Cámara de Diputados

Espacio institucional

Con un informe sobre el estado general de la administración pública, el gobernador Gustavo Bordet inaugura, ante la Asamblea Legislativa, el 140° período de sesiones ordinarias de la legislatura entrerriana.Los Senadores y Diputados provinciales de Cambiemos de Entre Ríos, emitieron esta tarde, un comunicado para manifestar que no asistirán a la Asamblea Legislativa y afirman que "no será una apertura de sesiones sino un lanzamiento de campaña", señalaron en el escrito."No vamos a asistir hoy a la Asamblea Legislativa, ya que consideramos que será un lanzamiento de campaña del gobernador Gustavo Bordet y no, un acto inaugural de las sesiones ordinarias, tal como lo prevé nuestra Carta Magna Provincial", explicaron en un comunicado enviado a este medio."El ámbito natural de la Asamblea Legislativa es el recinto de la Cámara Baja, sin embargo, el gobernador ha definido realizar este acto institucional, en el Centro de Convenciones de Paraná. A su vez, esta semana, los entrerrianos hemos asistido a la ratificación de la alianza de Bordet con Urribarri, a quien sostiene como socio en la presidencia de la Cámara de Diputados a sabiendas de que deberá dar cuentas en la Justicia por las numerosas causas por la que se lo investiga. Estas dos situaciones nos hacen pensar que, más que a una ceremonia protocolar, Bordet nos invita a asistir a su lanzamiento de campaña", reclamaron en el escrito enviado por los legisladores a este medio."Es sabido que la defensa de la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la gestión pública son banderas inclaudicables de quienes pertenecemos a Cambiemos y queremos rechazar enfáticamente, la utilización de los espacios institucionales para provecho propio. Justamente, esta situación es la que nos ha llevado a la difícil determinación de no concurrir a la apertura de las sesiones legislativas", concluye el comunicado.