Directores de escuelas NINA piden ser incluidos para titularización de cargos

Agmer Paraná realizó una convocatoria y directores de escuelas NINA redactaron un petitorio para que se llame a concurso.



Karina Faure, docente de la Escuela NINA Nº 8, explicó a Elonce TV que "el problema es que cuando hay concursos de titularidades de cargos directivos no se convoca a los cargos de las escuelas NINAS. Desde el 2012 que se dice que esto se va a reglamentar pero no ha pasado nada. De secretarios ya se hizo un concurso de titularización en febrero de 2018 y no salieron sin haber ninguna normativa que avale eso. Pedimos que los cargos se ajusten a la normativa. Todos los docentes tienen derecho al ascenso".



"La escuela NINA funciona en forma extendida. Tiene en un turno lo curricular y a contraturno los talleres. Director y vicedirector cumplen una prolongación de jornada, hasta las 16 horas", señaló.



Carlos Andrada, responsable de prensa de AGMER Paraná, señaló que "el petitorio se entregará en el CGE y en Casa de Gobierno. El concurso es muy importante en la carrera docente. Queremos que sea lo más transparente posible y que figuren en la lista que van a salir el 25 de febrero, como corresponde".



Actualmente "son más de 150 cargos de escuelas NINA son los que están ocultos y deberían estar transparentados. Hay un montón de docentes en condiciones de acceder a esos cargos". Elonce.com