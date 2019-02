Busti: "El Frente Creer Entre Ríos es una expresión contra el ajuste de Macri"

Gestión nacional

Previsibilidad

San José de Feliciano

El exgobernador Jorge Busti participó en San José de Feliciano del lanzamiento de la precandidata a intendente de su espacio, Gladys "Meca" Dominguez. En un acto realizado en el Club Atlético Feliciano, se refirió a la constitución del frente electoral en la provincia: "Creer Entre Ríos es una expresión contra el ajuste salvaje que viene realizando desde hace tres años el gobierno de Macri"."Se trata de un frente constituido por diez partidos, con un sentido amplio y plural, en donde se respetan los matices y habrá democracia interna, pero en el que tenemos la misma mirada crítica sobre la gestión de Cambiemos, que indudablemente ha sido el peor gobierno que tuvimos los argentinos desde el retorno de la democracia, igual de errático y destructivo que el de Fernando De la Rúa", indicó.Busti trazó un panorama sobre el Gobierno Nacional: "Ante el rotundo fracaso de Macri y sus aliados, los que pertenecemos al campo nacional y popular tenemos que transmitirles a los entrerrianos que la producción y el trabajo deben ser siempre nuestro norte. En estos tres años lamentablemente en la Argentina sólo se han beneficiado los sectores más concentrados de la economía, los grandes empresarios, las multinacionales y los que apuestan a la timba financiera"."La actividad comercial, que es uno de los termómetros de la situación social y económica, sigue cayendo: día tras día en todo el país vemos cómo cierran pymes y locales. Además, han desindustrializado de tal modo a la Argentina que en la actualidad casi la mitad de la capacidad instalada está ociosa, con algunos sectores en terapia intensiva".En ese marco, señaló: "Queremos que Gustavo Bordet sea nuevamente gobernador, porque logró darle previsibilidad a la provincia, ordenar el cronograma de pagos, invertir en salud, infraestructura y desarrollo social, en medio del feroz ajuste de Cambiemos. A diferencia de lo que sucede en la administración nacional y en muchas otras provincias, en Entre Ríos no se despidió a ningún trabajador"."Más allá de lo que vociferen algunos integrantes provinciales de Cambiemos, que participaron también de la Alianza de De la Rúa y Montiel, lo cierto es que Gustavo Bordet es un dirigente íntegro y transparente, que a diferencia de Macri no posee ninguna causa judicial. No es fruto de la casualidad que Entre Ríos se encuentre junto a las otras dos provincias que integran la Región Centro al tope del ránking de transparencia elaborado por el CIPPEC, sino que se debe a una firme decisión política que Bordet adoptó desde el principio de su gestión, ayudando a alcanzar una democracia más participativa y una mayor eficiencia en las resoluciones del Estado provincial", asestó."Hoy empiezo en San José de Feliciano, pero voy a patrullar muchos rincones de la provincia de esta manera, como un militante peronista que va a llevar la propuesta de Creer Entre Ríos con mucha responsabilidad, porque los entrerrianos tenemos memoria y recordamos cómo nos fue cuando acá gobernaron los que hoy gobiernan el país".Acompañado por el ex senador departamental Victorio Firpo, integrante de la mesa política provincial del Frente Entrerriano Federal, Busti destacó la incursión en política de una de las aspirantes a suceder a Silvia "Nené" Moreno: "Gladys 'Meca' Dominguez podría tranquilamente quedarse en su casa o en su comercio, pero está poniendo su compromiso militante y su vocación de servicio a disposición del peronismo y del pueblo de Feliciano"."No venimos a hablar mal de ningún otro compañero, sino simplemente a ofrecer una opción distinta a los felicianenses, a predicar la pluralidad de voces y la democracia interna. Y una vez atravesada la instancia de P.A.S.O., todos juntos a remar por el triunfo del peronismo y la reelección de Gustavo Bordet", instó a la militancia local.El ex tres veces mandatario provincial también recordó al ex intendente Osvaldo Viano: "Que Dios tenga en la gloria a un gran dirigente del peronismo como lo fue Osvaldo. Tengo el mejor recuerdo suyo, cuando inauguramos juntos en 2006 la plaza de San José de Feliciano, una reivindicación que se merecía esta ciudad".Por su parte, la precandidata del Frente Justicialista Creer Entre Ríos hizo la presentación de su plataforma de gobierno, en compañía de su compañero de fórmula, Edgardo Zambón.