Becario Móvil comenzó a entregar formularios de becas secundarias

El Becario Móvil continúa recorriendo distintos puntos de la provincia. Recibe consultas y se pueden gestionar los trámites para este ciclo lectivo.



Cristian, representante del Becario Móvil, indicó a Elonce TV que "se comenzó con la entrega de formularios de nivel secundario. Los estudiantes que aspiran a tener una beca deben acercarse con su DNI, se les hacen algunas consultas y deben cumplir requisitos. No tienen que tener materias previas, no deben haber repetido".



"Hay muchos que vienen por primera vez. Las renovaciones se van a estar haciendo en las escuelas o en la oficina central del Becario", indicó.



"No hay límite de edad para recibirla, tiene que cursar el nivel secundario, tiene que ser buen estudiante" manifestó y explicó que "para nivel secundario es de 600 pesos". Elonce.com