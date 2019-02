Kicillof se reunió con enviados del FMI y dialogaron sobre la economía del país

Axel Kicillof se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita el país. El encuentro con el diputado del Frente para la Victoria, un ferviente crítico de las recetas del organismo multilateral de crédito, fue "cordial" y los enviados de Christine Lagarde se mostraron "amables y curiosos" con su opinión. Después, el exministro de Economía recibió un llamado de la senadora y expresidenta Cristina Fernández, a quien le transmitió el contenido de la conversación.El equipo del FMI se encuentra en Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas en octubre del acuerdo de la entidad con la Argentina.En ese marco, el negociador Roberto Cardarelli se reunió con funcionarios del Gobierno y del Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia, la sociedad civil y dirigentes de la oposición.Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta y precandidato presidencial por Alternativa Federal, fue el primero de los políticos opositores que se reunió con los enviados del FMI, el miércoles. Ayer, Kicillof. La semana próxima será el turno de Roberto Lavagna, exministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, cuyo nombre suena entre los presidenciables opositores.Además, los enviados del Fondo se reunirán con el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, con el fin de analizar las cuentas públicas de las provincias.Al mediodía de ayer, en su despacho del Congreso, Kicillof recibió a Cardarelli y a Trevor Alleyne, representantes del FMI, y la reunión se extendió una hora y 40 minutos."Áxel quería escucharlos para ver cómo veían ellos la situación del país", detallaron colaboradores del diputado nacional del Frente para la Victoria, y agregaron que las preocupaciones que les transmitió Kicillof tuvieron que ver principalmente con la desindustrialización y sus dudas sobre la sustentabilidad del programa, si no hay crecimiento.Por otro lado, Kicillof les planteó el riesgo que representa "la pérdida de puestos genuinos de trabajo", preocupación que, sin embargo, sus interlocutores no compartieron.Según el entorno de Kicillof, los enviados del FMI "asumieron que el programa" que acordaron con el gobierno de Mauricio Macri "tiene varios peligros, pero a su vez creen que es necesario".Indicaron que Kicillof y los enviados del Fondo acordaron seguir conversando vía correo electrónico sobre cuestiones técnicas y teóricas.En la conversación, el diputado hizo en hincapié en la necesidad de "no ajustar los sistemas de salud, educación, ciencia y tecnología porque eso colabora con el deterioro social".