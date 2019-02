Marcha "contra tarifazo nacional" en Paraná: se sumaron Yasky, Baradel y Alesso

"Queremos una política económica que esté al servicio del pueblo"

, principalmente, aunque también las voces se alzaron en contra de la inflación, los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.La convocatoria se realiza en el marco del plan de lucha multisectorial que se viene llevando adelante junto a Camioneros, el Frente Sindical 21F, la CTA Autónoma, la Corriente Federal de los Trabajadores y la CGT, se indicó.entre ellos, Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina)., en diálogo con, aseveró: "Estamos en Paraná, como lo hacemos en cada rincón del país, planteando la exigencia de `basta de tarifazos`, planteando la necesidad de que el gobierno nacional escuche, de marcha atrás. Hemos recorrido nuestros gremios de base y de la CTA en todo el país, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales, en una demanda que tiene que ver con que los tarifazos que han aplicado a nuestra gente son impagables, traen grandes sufrimientos a la gente. Jubilados, trabajadores activos, tienen que pedir un préstamo para pagar las tarifas, es algo inadmisible. Esto se ve en cada lugar del país"."Basta de Tarifazos, decimos. Queremos una política económica que esté al servicio del pueblo y no que provoque este sufrimiento", aseveró en el mismo sentido.También se hizo presente en Paraná, para encabezar la manifestación,, quien opinó: "Hay un clima de fatiga social, que uno percibe en cada rincón del país, hay indignación, hay mucha bronca, la gente siente que le están metiendo la mano en el bolsillo y que la situación empeora"."Hoy se conoció que el índice de inflación del mes de enero se ubica en casi tres puntos. Es una cifra que en un país que tiene un grado de recesión tan grande, es poco menos que batir el récord del ridículo, del absurdo, y a eso la gente lo vive con mucha bronca. Cuando vengan las nuevas tarifas de la luz, del agua, del gas, la gente va a ver que le están metiendo la mano en el bolsillo, va a sentir gran impotencia", aseveró aAl respecto, afirmó: "Cambian las tonadas pero el mensaje es el mismo", en referencia a que "en todo el país se escucha el mismo reclamo"."El gobierno está haciendo que el argentino sienta que trabajar empieza a ser casi un imposible, que hay que elegir entre comer o pagar las tarifas, si atiende al anciano que está en la casa, con los remedios o le quita la comida a sus hijos", entendió el dirigente nacional., reclamó Yasky, destacando la constitución del Frente Creer Entre Ríos de cara a las elecciones:, aseveró.Por su parte,, destacó a: "Esta movilización parte de la indignación de la gente por los brutales tarifazos, pero además por el esfuerzo y el compromiso de cientos de ciudadanos, que en las calurosas jornadas de enero, salieron a caminar los barrios para instalar el rechazo y el repudio por este tarifazos que son imposibles de pagar".Además, el dirigente entrerriano opinó: "El gobierno neoliberal de Mauricio Macri mercantiliza con esta concepción, a los servicios esenciales. Entendemos que la luz, el agua, el transporte público, son derechos humanos, derechos sociales. Hoy nos sumamos al cronograma del plan de lucha a nivel nacional"., expresó a: "Es importante la confluencia de todos los sectores y todos los trabajadores, organizaciones sociales, vecinos, que vienen a protestar en contra de los tarifazos que nos está afectando a todos, que está haciendo un daño muy grande a la Argentina, a los pequeños productores, a los pequeños comercios, a los trabajadores y ni hablar de la gente que no tiene trabajo"."Hay mucho enojo en todo el país en cuanto al tarifazo, a la falta de incentivos para la producción, este es un país que tiene todo para producir y se cierran comercios, pequeñas y medianas empresas, cierran tambos, pequeños productores no pueden sostener los emprendimientos. Hay una situación compleja y el gobierno opta por endeudarnos, favorecer la especulación financiera, no cobrarle retenciones al as mineras, no cobrarles a los bancos, importar indiscriminadamente, subir el dólar. Estamos en esta situación que es un círculo que genera desocupación, pérdida del salario para los que tenemos trabajo, menos consumo y cierre de empresas", entendió.Al respecto acotó: "Sabíamos muchos que esto iba a pasar. Otros, tal vez no recordaron que esto ya pasó, y los movieron otras motivaciones. Lamentablemente llegamos a esta situación y estamos organizándonos para ponerle un parate a esta política de ajuste de este gobierno".La concentración se realizó en Cinco Esquinas de Paraná, desde allí partieron con la marcha de antorchas por las calles de la ciudad, y culminaron con el acto central en la Plaza 1º de Mayo.