Diputados de Cambiemos rechazaron la elección de Urribarri en la cámara

Se realizó este jueves la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados de la provincia. El exgobernador Sergio Urribarri mantendrá la presidencia de la cámara baja, tras recibir el apoyo de la bancada oficialista y los diputados de los bloques unipersonales Alejandro Bahler y Daniel Koch.La presidenta del bloque de Cambiemos, María Alejandra Viola, cuestionó duramente la designación de Urribarri en la presidencia de la Cámara. Tras el discurso de Viola, confirmó que no acompañarían la propuesta y el bloque Cambiemos, se retiró del recinto, en desacuerdo con la decisión de ratificar a Urribarri como presidente de la Cámara.Luego de lo sucedido este mediodía en la cámara baja provincial, los bloques de legisladores de Cambiemos rechazaron la continuidad del ex gobernador al frente de la Cámara. "Esperábamos un paso al costado, hasta que la Justicia esclarezca las múltiples causas en la que se lo investiga. La política, necesita gestos claros y ejemplares. En la lucha contra la corrupción no hay táctica que permita una licencia; se es funcional o no a ella", dijo el bloque.Los doce diputados de Cambiemos, rechazaron categóricamente la postulación de Sergio Urribarri como presidente de la Cámara baja, por cuarto año consecutivo en ese cargo y se retiraron del recinto en actitud de repudio."Las múltiples causas que tienen a Urribarri como protagonista, en la que se investiga el uso indebido de fondos públicos durante su mandato como gobernador y la relacionada a las contrataciones irregulares en la Legislatura, requieren un gesto de grandeza, que permita el rápido accionar de la Justicia con el fin de esclarecer, en el tiempo más inmediato, cada una de las investigaciones que ponen en un cono de sombra el uso de los dineros públicos", indicaron los legisladores en el comunicado enviado a este medio.Por otra parte, consideraron que "es nuestra obligación elevar la vara de la transparencia y comprometernos en el desafío cultural de recuperar valores. Esperábamos un paso al costado que enaltezca la política, que garantice que los fueros no son un escudo de impunidad y que haga la diferencia entre nosotros y los que se sirven de la política como guarida, o, para enriquecerse a costa del esfuerzo de muchos", señalaron desde Cambiemos."Esta bancada, en forma unánime, apela una vez más a la responsabilidad del partido gobernante, que es mayoría en este recinto, para que alcance la capacidad de autocrítica y lejos de construirse en cómplices, colabore desde la ejemplaridad. En la lucha contra la corrupción no hay matices y tampoco táctica que permita una licencia; se es o no funcional a ella", finaliza el escrito.