Ratificaron a Sergio Urribarri como Presidente de la Cámara de Diputados

La voz de Urribarri y su respuesta

Se realizó esta mañana la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados de la provincia. El exgobernador Sergio Urribarri mantendrá la presidencia de la cámara baja, tras recibir el apoyo de la bancada oficialista y los diputados de los bloques unipersonales Alejandro Bahler y Daniel Koch.Fue el diputado Juan Navarro, que hasta horas antes de la confirmación del Frente Creer, sonaba como posible reemplazante de Urribarri, quien propuso la continuidad del ex-mandatario en la presidencia.La presidenta del bloque de Cambiemos María Alejandra Viola cuestionó duramente la designación de Urribarri en la presidencia de la Cámara.Viola señaló que "desde el oficialismo se ha perdido una gran oportunidad de dar el ejemplo en la política, en los momentos que estamos atravesando".Y dirigiéndose al gobernador, expresó: "hay dos caminos en política: uno es el camino de la verdad, la coherencia y la lucha contra la corrupción; el otro del atajo, el camino de la impunidad, del uso de los fueros como escudos, de los aprietes. Creemos que el gobernador ha perdido una gran oportunidad de oxigenar la política".Tras el discurso de Viola, confirmó que no acompañarían la propuesta y el bloque Cambiemos, se retiró del recinto, en desacuerdo con la decisión de ratificar a Urribarri como presidente de la Cámara. Aún, cuando restaba designar al vicepresidente 2º, que por tradición corresponde a la oposición.Las palabras de Viola provocaron la reacción de varios diputados, que entendieron que Cambiemos había iniciado la campaña electoral. Incluso, se habló "frustración" por parte de la oposición, debido a la unidad del peronismo en el Frente Creer. Incluso, el propio Urribarri tomó la palabra antes de ser votado como presidente.Urribarri finalmente retuvo la presidencia con 20 votos de los presentes, se encontraba ausente el diputado José Allende. El ex mandatario dio su voto a la diputada Leticia Angerosa.También se eligió a Diego Lara para la vicepresidencia 1º, y por una moción del diputado Navarro quedará para la próxima sesión la designación del vicepresidente 2º, a manos de la oposición.Finalmente se acordaron los días y horarios de sesión, que quedaron para los martes a las 18, y miércoles y jueves a las 11, cada 15 días.Urribarri le respondió personalmente a Viola. "Para hablar de transparencia que mire en su casa la diputada Viola. Debería mirar alguno de sus ex intendentes de su partido, pero debería mirar a su presidente. La diputada Viola votó a un presidente que tenía dos procesos y estaba en la Corte Suprema de la Nación. Por supuesto que después de que fue electo presidente, mágicamente esas dos causas gravísimas desaparecieron", lanzó el ex gobernador antes de la votación.Y enseguida, sin nombrarlo, se refirió a Rogelio Frigerio: "Ese funcionario nacional que los llamó hace instantes tuvo una sola estrategia para Entre Ríos y para todo el país, porque sabían lo que venían a hacer: destruir el tejido social en la Argentina. Hoy lo padecen millones y millones de argentinos que pasan hambre, que están desocupados".Y agregó: "La única estrategia era dividir al peronismo, dividir a la oposición. Desde el primer día invirtieron sumas siderales en algunos medios para que ese único propósito, partir a la oposición, sea el que les permita tener algún tipo de posibilidades competitivas en la elecciones que se va a librar en agosto y en octubre de este año".Urribarri también tuvo un capitulo para el Poder Judicial. "Hablan de justicia independiente y no hay juez o fiscal que se anime a denunciarlos que no sea víctima presa del Consejo de la Magistratura con mayoría automática. Y ese juez o fiscal dura muy pocas horas. Si no pueden con el Consejo de la Magistratura, utilizan los cañones de la hegemonía mediática contra ellos y sus familias para hacerlos renunciar", lanzó.