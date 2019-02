Elecciones 2019: apuntes de campaña

Situación en Paraná

Sobre el clima electoral

"Creo que hay una decisión muy clara de Cristina, que no quiere enfrentar con su tropa a los gobernadores"

"Desdoblar permite otra agenda"

"Vamos a tener una elección polarizada, con dos grandes frentes electorales"

"La lista única es fruto de un consenso"

"Seguramente los pequeños partidos no se han unido por cuestiones ideológicas"

La presentación de la alianza de Cambiemos se realizó este martes -un día antes del plazo- ante el Tribunal Electoral de la Provincia. Los partidos que la integran son la UCR, el PRO, el GEN, el Movimiento Social Entrerriano, el partido FE y Unión por la Libertad. Ahora se ponen en marcha los apoderados de cada partido para definir qué candidatos competirán en provincia y municipios.El PJ hizo lo propio este miércoles: irá a las elecciones provinciales con sus aliados como Frente Creer Entre Ríos.Mientras tanto, en búsqueda de conformar una alternativa política, también marcha directo a las PASO el MST Nueva Izquierda quien junto al partido socialista, pidió al Gobierno reglas claras para competir, recursos económicos y espacio igualitario en los medios durante la campaña.Por otro lado, están los vecinalistas: un sector denominado Liga de Partidos Vecinales referenciado en Domingo Rossi ya dejó expresado su apoyo a Julio Solanas mientras que desde el espacio del senador Pablo Canali, aseguran que puede ganar en ciudades importantes.Por ahora, la inEl escenario electoral en Paraná presenta algunas certezas: una de ellas es la ratificación del intendente Sergio Varisco respecto a su intención de repetir mandato al frente del Ejecutivo local.Pero Varisco no va sólo a las PASO, por ahora, deberá competir con el ya lanzado oficialmente, concejal Emanuel Gainza , proveniente del PRO y tal vez con dos más: Gustavo Curvale del radicalismo y el extitular de la DAIA local Diego Dlugovitzky, también referente del PRO.¿Y qué ocurre con el peronismo local? ¿Podrá recuperar la capital entrerriana? El vicegobernador Adán Bahl sería el candidato del oficialismo para intentarlo, pero en el marco de las negociaciones y de la búsqueda de posicionamientos, no puede descartarse que otro nombre, tal vez el de algún diputado provincial, puede lanzarse en los próximos días.Mientras tanto, Fernando Sibulowsky, Armando Sánchez y Sandra Cislaghy vienen desde hace tiempo caminando las calles de la ciudad planteándose como alternativa para la intendencia local.¿Hay clima electoral en la provincia o los entrerrianos están más preocupados por llegar a fin de mes? ¿Estará el resultado de las elecciones atado a la situación económica del país o no es tan cierta la frase que asegura que la gente vota con el bolsillo?Sin lugar a dudas la incertidumbre respecto al rumbo de la economía estará presente en más de una caminata de campaña y teniendo en cuenta lo que muestran las variables de la industria y el comercio, no le será fácil a ninguno y menos al oficialismo recuperar la confianza de los electores.Salvo que las cosas tiendan a mejorar como dicen los más optimistas en el primer trimestre, en líneas generales, el 2019 parece que seguirá marcado por la recesión y en el plano social, las tensiones y la lucha por los salarios y el empleo seguirán en el centro de la escena., expresó: "En la lista de partidos que integran el Frente Creer Entre Ríos, no están el Partido Solidario, ni el partido Comunista, podrían estar"."Creo que el cierre de hoy, tiene que ver más con una definición personal de Cristina Fernández, que con una decisión de Julio Solanas o Urribarri. Creo que hay una decisión política muy clara de Cristina, que no quiere enfrentar con su tropa a los gobernadores, por el riesgo de salir tercera, y por la posibilidad que esa división el peronismo beneficiara a Cambiemos, eso es decisivo para el cierre de hoy, mucho más que las decisiones de los referentes locales", opinó.A su vez, dijo: "El acuerdo celebrado hoy en Creer (el Frente de Bordet) establece, todo entre alfileres, se reproduciría a nivel municipal, con el establecimiento de reglas claras. Así como habría sectores del urri- solanismo en las lista de diputados del frente peronista Creer, se impulsaría la idea de que ocurra algo similar en el ámbito local. La pregunta es, si después, esto en la práctica se materializa"., afirmó: "Han evaluado que ir juntos es mejor. Hay un voto no es peronista, que ve en Bordet alguien que lo puede representar, y que cuando algo empieza a tomar el color del kirchnerismo, se retrae. Me parece que ese es un electorado. No es tan definitorio como el hecho de que el peronismo vaya junto".A su vez aseveró: "Hay algo que es preciso destacar, como el peronismo tiene algo, en lo cual son maestros, y tiene que ver con generar hechos intermedios como para poder negociar. Se negoció la titularidad de la Cámara de Diputados. Sergio Urribarri es el presidente de la Cámara baja y va a seguir siéndolo"."Desdoblar permite otra agenda, que no es precisamente nacional, pero los grandes electorales, aun no participando de ello, tiene una influencia. Mauricio Macri y Cristina Fernández, son los que posicionan", entendió.En cuanto a la figura de Varisco aseguró: "Hubo mucha expectativa en cuanto a cómo iba a jugar, que creo que esto ralentizó las decisiones de cara al peronismo. Esto mostró, por ejemplo a Bahl, viendo qué pasaba, porque tiene que presentarse muy bien armado para enfrentar a Varisco".opinó: "Me parece que lo que queda demostrado con esto, es que vamos a tener una elección polarizada, con dos grandes frentes electorales que han tratado de captar la mayor cantidad de sellos posibles que había en la provincia. Van a quedar algunas células sueltas. Cambiemos y el Frente de Bordet, Creer Entre Ríos, se presentaron ante el plazo de este miércoles"."Los que quedaron afuera y está confirmado que van solos: el MST, la Izquierda con Meinners a la cabeza, Sofía Cáceres, candidata intendenta de Paraná y con Nadia Burgos primera candidata a diputada provincial. Y el socialismo que va a ir solo. La Confederación de Vecinales, con Zapetti candidato a gobernador, y Ser, con Tania Acebal, que hasta ahora no iba en ningún frente electoral", manifestó Blanco.Además aportó que "Frigerio lo sacó a Gustavo Hein de la cancha, lo va a mandar a jugar la intendencia de Basavilbaso, y buscan que una mujer sea compañera de fórmula de Benedetti"."Si bien acá se cierra una etapa de alianzas electorales, el hecho de que Unidad Ciudadana o que el PJ vaya unido, es importante, ahora está la negociación de los nombres. En este acuerdo que se habría alcanzado en Buenos Aires, dicen que Unidad Ciudadana, pidió el 30 % de la lista de diputados", aseveró Blanco.Para el periodista, "si al cuarto oscuro, le reducís las chances, A, B y C, es más fácil para el elector, porque si no te vas a encontrar con la trampa que tiene las grandes estructuras. No se abre el juego para todos. Hubo 27 boletas, en el cuarto oscuro en las PASO, en estas PASO, también va a haber varias, porque está la opción del múltiple pegado".apuntó: "El desdoblamiento resuelve mucho de estas coyunturas propias de cada territorio, y le permite armados propios sin inmiscuirse en esa cuestión de la definición: Si el Peronismo, alternativo federal, o la Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner, en una hipotética elección. Es cierto que resuelve mucho ese desdoblamiento"."Está bueno que se de este ámbito democrático, en el que se enfrenten, que estén presentes, muestren adhesiones, que muestren votos, me parece que marca la cancha. Les preocupa a los candidatos cuando son listas únicas, tener un buen caudal de votos. La lista única es fruto de un consenso, que incluso trae arrepentidos, me parece que es bueno refrendar ese acuerdo en una elección, por más que sea un único candidato".A su vez, en el ámbito local, Arias, opinó: El peronismo en la ciudad de Paraná, no ha sabido resolver sus problemas. Ha quedado muy mal parado en las últimas dos elecciones, perdió por goleada. No han aparecido nombres nuevos: Bahl podría ser el candidato que acapare el ánimo de las grandes mayorías internas, y resolver el proceso electoral".destacó: "Seguramente estos pequeños partidos, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones, no se han unido por cuestiones ideológicas"."Hay en esta política argentina política de hoy, cosas que se hacen por ideología y muchas otras, que se hacen por pragmatismo. Y así vota la gente, muchos votan por ideología que es el núcleo duro, y otra gente que vota, buscando su propio beneficio. Es uno y otro", aportó.Al mismo tiempo, opinó "No creo que para ser una tercera opción se tengan que unir todos los que quedan"."Esta bueno que la gente pueda votar y legitimar, no importa que haya una sola lista. No ha sucedido pero ¿podría suceder que se presente una sola lista y que la gente vote en contra, es decir, en blanco? Para mí no es un problema", conjeturó.Aseveró, en relación al municipio de Paraná, que "ha venido con problemas estructurales, desde hace algunas décadas y allí han pasado de todos los partidos. En Paraná el problema del agua es real, desde hace por lo menos diez años que hay problemas en este sentido, en algunos barrios.La gente hace esta lectura: que no es culpa de uno ni de otro, que es porque hay una ciudad que ha crecido de manera desordenada. No es exclusivamente de un partido la responsabilidad, la responsabilidad es de todos los que se han venido sucediendo".