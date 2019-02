La provincia ejecutará obras en el parque industrial de Paraná

En el encuentro se analizaron las obras que se proyectan para el polo industrial.



Bahl se reunió con la presidenta de Vialidad Provincial, Alicia Feltes, el jefe de la Policía, Gustavo Maslein y el empresario paranaense Gabriel Bourdín para analizar la inversión y las obras que la provincia realizará en el predio que alberga alrededor de 40 empresas y a más de cuatro mil trabajadores. En la reunión también participaron el ing. Gerardo Driuzzi Director de Estudios y Proyectos y el Ing. Germán Ruíz Díaz Coordinador Estudios y Proyectos, ambos del ente provincial de vialidad.



"Este encuentro ratifica nuestro compromiso con los trabajadores y los empresarios locales. Para potenciar la producción, garantizar el ingreso de materias primas y la salida de nuestras manufacturas, es necesario que trabajemos conjuntamente, ejecutando obras viales y de infraestructura y que garanticemos la seguridad de los empleados" dijo Bahl al finalizar la reunión.



"Estamos proyectando obras que contribuyen al crecimiento económico de nuestra zona de manera virtuosa" agregó el Vicegobernador.



A su turno Bourdín contó que "desde hace un tiempo se vienen desencadenando algunos problemas en el Parque y la provincia ha tomado el compromiso de atender el tema de la seguridad -tarea que abordaremos conjuntamente con la policía- y también temas referidos a la infraestructura vial".



"La obra para construir un nuevo acceso al predio es el compromiso que me llevo de este encuentro y sé que en los próximos meses se realizará el llamado a licitación" detalló el empresario y agregó que "la idea es darle el protagonismo que este parque de la ciudad de Paraná necesita y por supuesto la ayuda de la provincia es fundamental en esto".

Proyectos Por otra parte, el titular de Petropack, una de las industrias radicadas en la zona industrial de Paraná contó que "con el Vicegobernador venimos trabajando en la proyección de una ampliación del parque donde la provincia tenga injerencia en la administración de esa zona industrial para que no sea un tema de índole municipal exclusivamente" y agregó que "también hablamos de la planta de tratamiento de afluentes que no tenemos, y es un aspecto importante de las tareas que tenemos que hacer".



"La ampliación permitiría que nuevas empresas se sumen al Parque más grande que tiene la provincia que, paradójicamente, necesita renovar y mejorar de manera urgente algunas cosas" indicó finalmente.