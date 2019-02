Destacan inversión provincial para promover a Entre Ríos como destino turístico

El gobierno de Entre Ríos viene trabajando junto con actores del sector público y los prestadores privados de turismo, en pos de incrementar la cantidad de turistas y visitantes que arriben a la provincia en el mes de febrero.



En ese marco, y con motivo del trabajo en conjunto con el mencionado organismo provincial, Marcelo Barsuglia, secretario general de Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, destacó la importancia de implementar el plan provincial de turismo que "tiene como antecedente el plan estratégico del año 2007, donde la Asociación de Paraná participó junto con otras entidades, pero se dejó de instrumentar entre 2010 y 2011. Como el trabajo lamentablemente perdió continuidad, la experiencia no fue muy positiva, por eso creo que está muy bien que se retomen estas ideas mediante el plan provincial de turismo. Hay muchas cuestiones para trabajar en hotelería y gastronomía, que representan gran parte del turismo". Expectativas para febrero En los encuentros de trabajo que se vienen desarrollando con el sector de prestadores privados y organismos públicos, se analizan diversas cuestiones en relación con la situación que la provincia atravesó en el inicio de temporada, y que pese a las incidencias climáticas fue un comienzo más que auspicioso, puesto que logró un 70 por ciento de ocupación en las principales ciudades.



Barsuglia se mostró positivo acerca de las expectativas para la ocupación de febrero y el cierre de la temporada de verano, "sobre la costa del río Uruguay, hay ciudades como Colón o Concepción del Uruguay que no tenían playa y que hoy ya están funcionando. Sabemos que a Paraná le cuesta en verano, que es su temporada baja y hay mucho turismo de paso, gente que viene porque sigue camino a otros lugares y, como le gusta la ciudad se quedan a pasar unos días". También remarcó que la influencia negativa de los medios nacionales sobre el posible visitante a nuestra provincia, subrayando que "lamentable todo el esfuerzo que se hizo, todo el dinero invertido en la promoción desde el gobierno provincial para que nos visiten" no tuvo los resultados esperados porque "la adversidad del clima nos ha jugado una mala pasada en enero, en febrero esperamos que esté mucho mejor".



A la inversión publicitaria se suma un conjunto de acciones de promoción turística que el gobierno provincial viene desarrollando durante la temporada estival, que incluyen marketing directo, geofencing, publicidad rodante en colectivos y vallas móviles, como así también distribución de folletería, realizadas estratégicamente en ciudades emisoras y puntos claves como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Cultura y gastronomía El empresario del sector hotelero y gastronómico de Paraná evaluó como positivas las actividades culturales propuestas por el gobierno de Entre Ríos, con un enfoque marcado en la promoción de la gastronomía regional y que se extiende más allá de las ferias vinculadas al sector turístico. "Me parece excelente que haya mucha actividad cultural, creo que es una inversión que se hace en la sociedad. Estoy a favor de que la gastronomía se incluya en esta agenda, porque también es parte de la cultura y sin dudas ha re posicionado turísticamente a muchos destinos, no solamente aquí en Argentina sino en el mundo. En Latinoamérica, Perú es un caso emblemático", indicó.



Barsuglia destacó a su vez que "es una manera de poner en valor la actividad que nosotros desarrollamos, que en un ámbito cultural la gente pueda conocer las propuestas gastronómicas que normalmente tiene en su ciudad y, que a veces no las ve o no están bien exhibidas. Me parece una buena iniciativa y espero que el Gobierno de Entre Ríos nos convoque para el desarrollo de estas propuestas en otras oportunidades". Otros encuentros con el sector privado Además de un encuentro en Colón, donde el equipo de Turismo se reunión con actores del sector público y prestadores privados de turismo, se realizaron reuniones de similares características en Victoria y La Paz y con Hugo Permayú, secretario General del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos de Entre Ríos (UTHGRA).