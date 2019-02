Analizaron la cobertura que brinda la provincia a pacientes electrodependientes

El secretario de energía, ing. Jorge González, se reunió con la senadora nacional Sigrid Kunath. Analizaron la cobertura que se brinda en la provincia de Entre Ríos a pacientes electrodependientes. Durante el encuentro se analizaron los pormenores de la actual ley nacional, la postura de la provincia, que aún no ha adherido y las posibilidades alternativas de normar esta asistencia a quienes lo precisan.Se considera imprescindible incorporar a Entre Ríos para que adhiera a la norma nacional o genere un instrumento legal que garantice cobertura dijo la senadora del Frente para la Victoria.La legisladora ha tenido participación en la elaboración de la ley nacional, de allí su interés en las acciones desplegadas desde la Secretaria de Energía, ENERSA y las cooperativas para contemplar la atención a este tipo de pacientes en toda la provincia."Me parece interesante tener la información correcta, para poder acompañar a estas personas cuya problemática tiene un costado profundamente humanitario", dijo y agregó: "me voy muy conforme con todo lo actuado; queremos sumar, optimizar líneas de acción con la Secretaria, con ENERSA, con el Ministerio de Salud, con equipos de abordaje territorial para poder aprovechar todos estos recursos".La legisladora informó que ha tenido varios encuentros de trabajo con equipos multidisciplinarios, ha escuchado a familiares, a técnicos, para poder regular sobre un problema muy difícil que tiene un costado humanitario de alta sensibilidad. "Entre Ríos no puede quedar al margen de esta regulación", sostuvo.En cuanto al grado de avance que hay en la provincia para asistir a estas personas, el Secretario de Energía, ing. González, aseguró que en la actualidad se trabaja en priorizar la cobertura del paciente en cualquier lugar donde viva. "Hoy por hoy tenemos que garantizarle a ese familiar que este tranquilo porque tiene garantizado el suministro permanente que requiere. En eso trabajamos", remarcó."Estamos preparando una nueva base de datos con el ministerio de salud. A partir de esa base buscaremos soluciones técnicas, con lo que hay y conocemos y con todo lo nuevo que las nuevas tecnologías aportan", explicó el secretario de Energía y señaló que "en un tiempo no muy lejano tendremos toda la información, quiénes son, cuántos y dónde viven las personas que necesitan el servicio. Sumamos ahora a este trabajo a la Senadora Kunath, para que desde el trabajo legislativo se pueda generar el instrumento regulatorio que se necesite", indicó González."A quien tiene el inconveniente, hoy tratamos de sacarle ese problema. Lo resolvemos nosotros con la Secretaría, con ENERSA y las dieciocho Cooperativas. Más allá de eso, estamos trabajando para tener un registro actualizado, armar un padrón, poder localizar georeferencialmente a este tipo de pacientes, quizás haya algunos que aún no cuentan con el beneficio de la tarifa social de salud que tiene en vigencia en la provincia. Queremos aportar con los equipos técnicos a un proyecto de ley que sea aplicable. Por lo pronto estamos trabajando en los casos que nos llegan", afirmó González.