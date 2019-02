Intervienen la UCR de Santa Fe por no adherir a Cambiemos

Alfredo Cornejo ya tomó la decisión: el Comité Nacional de la UCR, del que es presidente, intervendrá la convención radical de Santa Fe, que el lunes a la noche decidió otorgar libertad de acción a sus dirigentes y afiliados en las elecciones de cargos provinciales, que se realizarán el 16 de junio. En otras palabras, resolvió que el radicalismo no se adhiera a Cambiemos.

La determinación de Cornejo constituye una suerte de latigazo partidario de alerta frente a los radicales rebeldes y, a la vez, un gesto de apoyo institucional a la reelección de Mauricio Macri, una semana después de que decidiera no unificar la elección de Mendoza con la nacional.



En Santa Fe, Cambiemos tiene al PRO como principal partido y es opositor al gobernante Frente Progresista Cívico y Social, que lidera el socialismo y tiene al radicalismo como socio directo desde hace 15 años. O sea que en Santa Fe el radicalismo está partido en dos. De todas maneras, la mayoría de sus dirigentes forman parte del Frente Progresista. Por ejemplo, los tres últimos vicegobernadores son de la UCR.



La intervención partidaria a la convención santafesina será confirmada hoy, en una reunión del Comité Nacional de la UCR. Cornejo recibió la semana pasada en Mendoza al intendente de la capital de Santa Fe, su correligionario José Corral, quien a su vez lanzó el mes pasado su precandidatura a gobernador, por Cambiemos. Corral, antecesor de Cornejo en la presidencia del Comité Nacional de la UCR, fue a pedirle que intervenga la convención. La intervención le permitirá a Corral utilizar el sello de la UCR para inscribir a Cambiemos como alianza provincial, pero no tendrá ninguna incidencia sobre la decisión de la mayoría de los radicales santafesinos de seguir integrándose al Frente Progresista.



"Vamos a respetar la voluntad de los dirigentes y afiliados. No habría conflictos", aseguró un colaborador directo del gobernador mendocino en diálogo con Los Andes. Señaló que la intervención tiene el sentido político de "reafirmar el espíritu de mantener el frente Cambiemos" en todo el país y que, de todas maneras, "en la próxima convención nacional" de la UCR "se discutirá si vamos o no a llevar candidato propio".



"La convención de Santa Fe resolvió que sus dirigentes puedan participar de cualquier frente, sea el Frente Progresista o Cambiemos, pero que el partido como tal no se inscribirá formalmente en ninguno. Esto es como decir que la UCR no se presentará a elecciones. El radicalismo, como partido nacional, sí se inscribirá en el frente Cambiemos", sostuvo, para justificar la intervención.



Con el radicalismo dividido en esa provincia, la UCR podría volver a tener candidato propio a gobernador después de 12 años: la última vez fue en la elección de 2007, que ganó el socialista Hermes Binner, cuando la diputada nacional de la UCR Alicia Tate se presentó por la emblemática lista 3.

De todas maneras, Corral deberá pelear por la candidatura contra otro precandidato de Cambiemos, el diputad provincial macrista Federico Angelini.



Críticas El ex diputado Ricardo Alfonsín, uno de los referentes nacionales de los radicales díscolos, afirmó que la intervención de la UCR santafesina "vulnera la voluntad de la mayoría de los radicales" de esa provincia "y afecta al federalismo partidario".

En diálogo con Los Andes, Alfonsín sostuvo que "la convención nacional de la UCR siempre ha dejado a salvo la libertad de acción en distritos que por diferentes circunstancias necesitasen esquemas de alianzas más amplias". "No tiene ningún fundamento tomar una decisión de esa naturaleza", afirmó Raúl Alfonsín, hijo.



En 2018, Elisa Carrió había avisado que no acompañaría a José Corral en su intención de ser el candidato a gobernador de Santa Fe.

"Yo no lo apoyo", sentenció con tono lapidario. La jefa de la Coalición Cívica creía que Mario Barletta era el mejor postulante, pero el embajador en Uruguay avisó que no competiría contra su correligionario en una interna.

Puesta a elegir entre el intendente de la capital santafesina y el diputado provincial del PRO Federico Angelini, Carrió ya eligió. Volvió sobre sus pasos y ya le levanta la mano a Corral, el preferido de la Casa Rosada.