Dólar: Gobierno aclara que "no hay charla con el FMI para modificar bandas"

El Gobierno salió a dar sus primeras definiciones en on sobre las reuniones que los funcionarios nacionales mantienen por estos días con los emisarios del Fondo Monetario Internacional, para evaluar la marcha del plan económico.



Tal como publica hoy Ámbito Financiero, la misión que encabeza el italiano Roberto Cardarelli y los funcionarios argentinos comenzaron ayer nuevos encuentros en el marco de la tercera revisión del acuerdo stand by negociado en junio del año pasado. El Gobierno espera superar sin mayores sobresaltos el examen y que el FMI libere los u$s 30.000 millones restantes antes de octubre.



Luego de reunión de Gabinete que se llevó a cabo en Casa Rosada, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que "no hay ninguna conversación de modificar el sistema de bandas" de la divisa estadounidense, al sostener que "el dólar ha estado abajo de la banda mínima", y que el gobierno a través del "Banco Central ha ido comprando dólares en las últimas largas semanas".



Al respecto, indicó que "eso también ha ido acompañando la baja de las tasas de interés", mencionando que el 45 por ciento de las Leliq, en la jornada de ayer, afirmando que "son muchos puntos de baja del pico en diciembre".



Dietrich afirmó que la primer reunión entre el FMI con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne "fue positiva", donde se vio "como se ha cumplido con los metas fiscales.



Por otro lado, desmintió que la misión del Fondo haya pedido que se prohíba por una ley del Congreso una modificación de la carta orgánica del Banco Central.



Asimismo, afirmó "el Fondo Monetario no pidió eso en la reunión" que mantuvieron ayer funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, con los integrantes del organismo internacional que están realizando la tercera revisión de las metas comprometidas por la Argentina en el marco del acuerdo stand by firmado el año pasado.



En declaraciones formulas al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, Dietrich se refirió al supuesto pedido del organismo internacional para dar más autonomía al Banco Central: "Dujovne me comentó que no surgió eso en la conversación de ayer".



Anticipó que el jueves, él se reunirá con la delegación del FMI, mientras que está previsto que también haya un encuentro con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.