Bergman participa de actividades partidarias y de agenda oficial en Paraná

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, visita Paraná y este lunes, en diálogo con el programa, mencionó queEste martes, resaltó, junto con el gobernador Bordet, "tendremos una agenda oficial, en donde entregaremos pequeñas donaciones, en el marco de un programa de Naciones Unidas, vinculado al desarrollo local y a la sustentabilidad"., apuntó.Consultado sobre la figura de Cristina Kirchner, Bergman, expresó: "Nuestra visión no es hablar de las otras opciones políticas, no solo porque remiten al pasado, sino también porque atrasan. No queremos entrar en una confrontación sobre lo que pasó, queremos hablar de lo que hoy sucede y de lo que va a venir, sin negar las dificultades, que las hay".Sin embargo, temas de fondo, que no podemos olvidar, más allá de la coyuntura, que son más estructurales, implican dejar de salir a protestar y proponer", destacó.Consultado respecto a los referentes locales de su partido, Bergman, dijo:Hoy se está terminando de formalizar el centro del Frente, somos respetuosos del trabajo que en ese sentido harán desde este Frente en la provincia"."Nosotros no somos el cambio, encarnamos un cambio que eligió la gente, los argentinos", puso hincapié.En tanto,, quien acompañó a Bergman en su visita al programaafirmó, respecto del Frente que conformaron este lunes en la sede de la UCR: "En el encuentro, hubo mucha concurrencia y mucho debate. Fue una reunión muy motivadora, este tipo de eventos son importantes porque motiva a que mucha gente que no participa en la política, se acerque".Recordó que "tanto Sergio Bergman como Alfredo de Angeli fueron protagonistas, en el 2008 (de un encuentro en Paraná). Esto motivó a la gente a participar en la vida institucional, en la vida activa de la República. Ellos están dando el ejemplo, después de 10 años, de apuntar de una vez por todas, a la inclusión social de los argentinos".