El Ejecutivo enviará al HCD un proyecto para incrementar el boleto de colectivo

Economía ERSA va a concurso de acreedores tras su salida de Santiago del Estero

Si bienLa empresa tiene 4.232 empleados en todo el país.

El servicio debería prestarse normalmente

Enviarán proyecto al HCD para incrementar el boleto

Al ser consultado el secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, opinó que el concurso preventivo de acreedores que solicitó la empresa ERSA, una de las dos que manejan el transporte urbano de la capital provincial, no debería resentir el servicio. "La concesión del servicio de transporte público de la capital provincial se otorgó a Buses Paraná, integrada por las firmas ERSA y Mariano Moreno. ERSA está en concurso de acreedores y no tiene impacto en la concesión porque eso se refiere únicamente a la deuda que puede tener la firma con algunos acreedores.", aseguró Frank.Sin embargo, aclaró luego queEl funcionario indicó que en la solicitada aparecida en varios medios provinciales y nacionales, la firma mencionó el caso de Santiago del Estero, de donde se retiró alegando problemas de rentabilidad, como "una advertencia porque podría llegar a pasar en la ciudad de Paraná. Pero allá interrumpen la concesión a pesar de que Santiago del Estero había aumentado las tarifas", refirió a"Si bien es importante el tema tarifario, no nos tenemos que olvidar que las empresas mantuvieron su eficiencia en base a los subsidios", recordó. Como ese aporte estatal se les ha quitado en gran parte "aducen un aumento de costos y que no pueden solventar algunos gastos de la empresa", consignó.Frank indicó aqueAl respecto, reseñó que en noviembre del año pasado tras la reunión del SITU (sistema integral de transporte urbano), los informes elaborados mencionaban una tarifa superior a la que pedirá el Ejecutivo municipal.